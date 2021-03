[스포츠조선 이종서 기자] 키움 히어로즈가 2021시즌 캐치프레이즈를 팬 공모를 통해 'One Team, One Dream! V1 HEROES'로 확정했다.구단은 팬과 함께 2021시즌을 준비하자는 의미에서 지난 1월25일(월)부터 31일(일)까지 캐치프레이즈 팬 공모 이벤트를 진행했다.505개의 캐치프레이즈를 접수받은 후 구단 임직원과 선수단 투표를 실시해 44%로 가장 높은 선호도를 보인 'One Team, One Dream! V1 HEROES'를 2021시즌 캐치프레이즈로 선정했다.캐치프레이즈 당선작을 보낸 팬에게는 선수단 친필사인이 담긴 커스터마이즈 배트와 함께 2021시즌 캐치프레이즈 MD상품을 증정한다. 이와 함께 최종 후보작에 오른 팬 4명에게는 선수단 친필사인이 담긴 2021시즌 홈 유니폼 1벌을 선물할 예정이다.이종서 기자 bellstop@sportschosun.com