[스포츠조선 김진회 기자] 미국 메이저리그 텍사스 레인저스에서 빅 리그 진입에 도전 중인 양현종(33)이 생일을 챙겨준 구단과 동료에 감사를 전했다.양현종은 2일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 구단이 마련한 '생일 알림' 화면을 공개했다. 구단 디지털 '생일 게시판' 맨 위에는 양현종의 생일 '3월 1일'이 표시돼 있다.33번째 생일을 맞은 양현종은 '새 동료들에게 정말 고맙다. 멋진 사람들(Thank you so much my new teammates.you guys are awesome^^)'이라고 메시지를 남겼다.지난달 텍사스와 스플릿 계약을 하고 지난달 24일 메이저 스프링캠프에 초대받은 양현종은 크리스 우드워드 감독은 물론 크리스 영 단장이 지켜보는 앞에서 두 차례 불펜피칭을 소화했다. 양현종은 라이브 피칭 이후 시범경기에서 등판 기회를 받을 것으로 보인다. 김진회 기자 manu35@sportschosun.com