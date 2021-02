토트넘 조제 무리뉴 감독의 경질 여부. 레비 회장 '올 시즌이 끝난 뒤 판단한다'

[스포츠조선 류동혁 기자] 거센 비판을 받고 있는 토트넘 조제 무리뉴 감독.시즌 중반 1위를 달릴 때만 해도 역시 '스페셜 원'이라는 찬사를 받았다. 하지만 지난 맨시티전에서 0대3으로 패하는 등 무리뉴 감독의 극단적 수비 전술에 대한 비판이 거세다.토트넘 내부에서도 무리뉴 감독에 대한 신뢰에 의문을 제기하는 등 팀 안팎으로 사령탑 신임에 대한 찬반 여부가 들끓고 있다.일단, 토트넘 다니엘 레비 회장은 올 시즌까지 무리뉴 감독을 신뢰할 것으로 알려졌다.ESPN은 20일(한국시각) '다니엘 레비 회장이 올 시즌이 끝날 때까지 무리뉴 감독의 운명을 유보하길 원한다(Tottenham chairman Daniel Levy wants to wait until the end of the season before determining Jose Mourinho's fate as head coach)'고 보도했다.여기에는 몇 가지 이유가 있다. 일단, 토트넘이 무리뉴 감독을 데려온 이유는 성적 때문이다. 좀 더 구체적으로 말하면 리그 타이틀, EFL컵 등 우승 트로피 확보가 목표다. 여기에 챔피언스리그 진출을 희망하고 있다.EFL컵 결승전은 2월에서 4월로 미뤄졌다. 레비 회장이 무리뉴 감독의 신임 여부를 연기한 이유 중 하나라고 ESPN은 설명하고 있다.또, 중요한 순간 케인의 발목 부상으로 전력이 온전치 않았고, 결국 리버풀, 첼시, 맨시티에게 패했다는 점도 정상참작하고 있는 것으로 알려졌다.단, ESPN은 '무리뉴 감독이 볼프스베르거를 상대로 챔스리그 32강전을 통과해야 하고, 리그 순위를 올려야 감독직을 유지할 확률이 올라갈 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com