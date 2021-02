'완전히 침묵', '공격기회 없었다' '휴식 필요하다' 현지매체들의 손흥민 경기력 평가. 무리뉴 감독 비판 녹아들어 있다

[스포츠조선 류동혁 기자] 14일 오전 2시30분(한국시각) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 열린 2020~2021 프리미어리그 24라운드 토트넘과 맨체스터 시티의 경기.맨시티가 3대0으로 완승을 거뒀다. 토트넘은 졸전을 펼쳤다. 손흥민도 존재감이 없었다. 맨시티 공격 진영 자체에서 볼을 제대로 받지 못했다. 당연히 골을 넣을 수 있는, 골 찬스를 만들 수 있는 기회 자체가 없었다.현지 매체들은 손흥민의 부진을 언급하면서도, 이 사실을 함께 언급했다.영국 인디펜던트지는 14일 맨시티와 토트넘전 선수들의 평점을 매기면서 손흥민을 최하인 4점(10점 만점)을 줬다. '상대 진영(맨시티 수비 진영)에서 킥이 거의 없었다(Barely had a kick in the final third)'고 짧은 평가를 내렸다.즉, 맨시티의 강한 수비를 뚫지 못한 손흥민에 대한 부진함도 있지만, 토트넘 조제 무리뉴 감독의 수비 축구에 대한 비판도 담겨져 있는 내용이다.축구전문매체 '90min'는 '완전히 침묵했다. 거의 왼쪽 수비와 같은 롤로 자기 진영으로 깊숙히 수비에 가담했다. 임팩트를 줄 수 있는 찬스가 거의 없었다(Extremely subdued. Forced into playing an almost left-wing back role, defending deep and hoofing the ball away from danger time after time. Little chance to make any impact)'고 보도했다.또, 이브닝 스탠다드지는 '지난 한 달간의 맹활약을 잊어버린 것 같았다. 휴식이 필요한 것 같다. 포제션을 반복적으로 잃어버렸고, 맨시티에게 위협을 거의 주지 못했다(Has lost his edge in the last month or so and looks in need of a rest. Lost possession and repeatedly, and barely threatened City)'고 했다.즉, 직접적으로 손흥민의 부진에 대해 언급하긴 했지만, 토트넘의 극단적 수비 축구로 인한 과중한 수비 부담, 최근 빡빡한 스케줄로 인한 체력부담으로 인한 자신의 스피드 장점을 살리지 못한 부분이 비판에 녹아들어가 있었다.마치, 무리뉴 감독의 극단적 수비 전술에 대한 비판이 손흥민의 평점에 녹아들어가 있었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com