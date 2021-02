[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]잉글랜드 축구협회(FA)컵 8강 대진이 완성됐다.FA는 12일 FA컵 대진 추첨을 실시해다. 재미있는 대진이 나왔다. 토트넘을 연장 접전 끝에 누른 에버턴이 홈에서 맨시티와 4강 진출을 겨룬다.울버햄턴을 제친 사우스햄턴은 본머스 원정을 떠난다. 레스터시티는 맨유가 홈에서 4강행을 놓고 단판 승부를 펼치게 됐다. 반슬리-첼시 승자가 셰필드와 8강전을 치른다.8강전은 3월 20일 주간에 열리게 된다.◇FA컵 8강 대진에버턴 vs 맨체스터 시티AFC 본머스 vs 사우스햄튼레스터 시티 vs 맨체스터 유나이티드반슬리/첼시 vs 셰필드 유나이티드