[거제 현장스케치]NBA 스타 바클리 명언, 한화 캠프에 걸린 이유는?

[거제=스포츠조선 박상경 기자]'실패를 두려워하는 자는 성공할 자격이 없다(If you are afraid of failure you don't deserve to be successful).'미 프로농구(NBA)에서 마이클 조던과 함께 1990년대를 풍미했던 스타 찰스 바클리가 남긴 말이다. 한때 조던의 적수로 코트에 맞섰을 정도로 출중한 기량을 자랑하는 그는 현역 은퇴 후 해설가로 변신한 뒤에도 재치있고 뼈 있는 멘트로 농구 팬들의 사랑을 받고 있다. 이런 바클리의 명언이 4일 거제 하청스포츠타운에 등장했다.카를로스 수베로 감독의 아이디어. 취임 때부터 '신념(Conviction)'과 '실패할 자유'를 강조해왔던 그는 스프링캠프 초반부터 선수들에게 적극적으로 자신의 야구 철학을 어필해왔다. 끊임없이 선수들과 소통하고 직접 주루플레이 시범을 보이는 등 열정을 불태우고 있다. 이런 수베로 감독은 행동에 그치지 않고 보다 강렬한 메시지를 통해 한화의 DNA를 바꾸고자 하는 눈치다.수베로 감독의 진두지휘하에 한화 선수단은 지난해 최하위 아픔에서 빠르게 벗어나는 눈치다. 훈련장에 웃음이 끊이지 않고, 선수들의 눈에도 그 어느 때보다 생기가 넘친다. 내야수 정은원은 "항상 도전하는 자세지만, 올 시즌에는 신인 때의 마음가짐을 더 가져가고자 하는 생각이 크다. 그런 와중에 감독님의 메시지를 받았다"며 "내가 야구를 자신감 있고, 재미있게 할 수 있는 계기가 될 것 같다"고 말했다.수베로 감독은 "실패에 얽매인다면 더 스트레스를 받기 때문에 그런 부분을 마음에 두지 않는 마음가짐을 갖도록 강조했다. 또 최선을 다한다면 실패를 하더라도 성장의 밑거름이 된다. 플레이할 때 신념을 가진 선수는 당장 결과가 좋지 않더라도 더 좋아질 확률이 높다. 신념이 있는 선수는 실패하더라도 다음날 피하지 않고 같은 상황에서 도전하고 성공하고자 한다. 실패를 두려워하며 우물쭈물하는 모습은 용납할 수 없다"고 강조하고 있다. 오랜 시간 반등을 다짐했지만 결국 고개를 숙였던 한화를 향한 수베로 감독의 '신념 주입'은 속도를 내고 있다.거제=박상경 기자 ppark@sportschosun.com