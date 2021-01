"서커스는 계속된다" 램파드 경질에 성난 첼시팬들,스탬포드브릿지에 '분노의 배너' 시전

We Are The Shed 첼시 서포터스 트위터





'서커스는 계속된다.'프랭크 램파드 첼시 감독 경질에 성난 일부 첼시 팬들이 27일(한국시각) 스탬포드 브릿지에 플래카드를 내걸고 화염을 피우며 항의의 뜻을 분명히 했다.첼시 구단은 25일 '첼시 레전드' 램파드 감독 해임을 공식 발표했다. 토마스 투헬 전 파리생제르맹 감독이 후임으로 부임해 26일 선수들과 첫 공식 훈련을 가졌다.경질의 이유는 성적 부진이었지만 일부 전문가들과 팬들은 유스 선수들을 성장시키며 의미 있는 성과를 만들어온 램파드에게 18개월의 시간은 너무나 짧았다고 봤다.램파드 감독은 2001년 웨스트햄에서 첼시로 이적해 2014년까지 13년간 핵심 미드필더로 뛰며 프리미어리그 우승 3회, FA컵 우승 4회, 리그컵 우승 2회, 유럽 챔피언스리그 우승 1회, 유럽 유로파리그 우승 1회 등을 이끈 명실상부 첼시 레전드다. 2019년 여름 첼시 감독으로 부임해 첫 시즌 리그 4위에 오르며 유럽챔피언스리그 티켓을 얻었지만 최근 5경기에서 1승에 그치며 리그 9위로 추락한 직후 경질이 결정됐다. 지난 17년간 14명의 감독을 갈아치운 감독들의 무덤 첼시에서 레전드 램파드마저 살아남지 못했다.램파드의 고별전이 된 FA컵 루턴전(3대1승)에서 '프랭크, 우리는 그를 믿는다, 그때도, 지금도, 영원히(In Frank We Trust. Then. Now, Forever)'라는 걸개를 통해 절대적인 지지를 보냈던 일부 팬들은 월요일 아침 급작스러운 경질 소식에 망연자실했다.150명의 시즌 티켓 보유자들로 이뤄진 'We Are The Shed'라는 이름의 서포터 그룹은 27일 스탬포드 브릿지 앞에 '서커스는 계속된다'는 조롱섞인 배너를 내걸며 로만 아브라모비치 첼시 구단주 등 첼시 집행부의 결정에 반대 의사를 분명히 했다. '이사진은 늘 장기 프로젝트를 버리고 단기적인 땜질만 하고 있다. 어떤 감독도 이사진의 말도 안되는 기대치를 충족시켜줄 수 없을 것'이라고 주장했다. '우리는 100% 투헬을 지지하지만 서커스는 계속될 것이다'라고 덧붙였다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com