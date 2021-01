삼성전자, '삼성 퍼스트 룩 2021' 개최…미니 LED TV 네오 'QLED' 공개

삼성전자가 '삼성 퍼스트 룩 2021(Samsung First Look 2021)'에서 미니 LED TV인 '네오(Neo) QLED'를 세계 시장에 첫 공개했다.7일 삼성전자에 따르면 삼성 퍼스트룩 2021은 CES2021을 앞두고 6일(미국 현지 시간) 진행됐다. 미니LED TV는 광원 역할을 하는 백라이트 주변에 100∼200마이크로미터(㎛) 크기의 LED를 촘촘하게 넣은 액정표시장치(LCD) 기반의 TV로, 기존 LCD TV보다 성능을 대폭 개선한 제품이다.한종희 삼성전자 사장(영상디스플레이사업부장)은 "보다 다양한 사용자의 라이프스타일을 반영하고 우리 모두의 미래와 환경을 보호하는 '스크린 포 올(Screens for All)' 시대를 개척해 나갈 것"이라고 밝혔다.삼성전자가 최초로 2021년 '네오 QLED TV'는 기존 QLED TV 보다 성능을 획기적으로 개선했다. '퀀텀 미니(Quantum Mini) LED'를 적용해서 기존에 백라이트로 쓰이던 LED 소자보다 40분의 1 크기로 줄여 더 많은 소자를 배치했고, '마이크로 레이어(Micro Layer)'를 LED 소자에 입혀 소자의 크기는 줄이면서도 더 정교하게 빛을 조절할 수 있도록 했다.퀀텀 매트릭스(Quantum Matrix) 기술을 적용, 백라이트로 사용되는 퀀텀 미니 LED의 밝기를 12비트(4096단계)까지 세밀하게 조정한다.네오 QLED는 이러한 차별화 성능 외에도 혁신적 디자인과 인공지능 기반 사운드, 강화된 스마트·게임 기능 등을 더했다.사운드는 인공 지능을 이용해 공간을 분석 및 최적화한 사운드를 제공하는 '스페이스 핏(SpaceFit)', 영상 속 사물의 움직임에 맞춰 사운드가 스피커를 따라 움직이는 '무빙사운드(Object Tracking Sound Pro)', TV와 사운드바의 스피커를 모두 활용해 입체감 있는 사운드를 찾아주는 'Q-심포니(Q-Symphony)' 등을 탑재했다.네오 QLED 신제품은 8K와 4K 화질로 출시하며, 올해 1분기부터 세계 시장에서 순차적으로 도입할 계획이다.삼성전자는 지난 12월 국내에서 처음으로 공개한 110형 마이크로 LED TV를 삼성 퍼스트 룩을 통해 글로벌 시장에 선보였다. 3~4월에는 110형에 이어 99형 제품도 한국을 시작으로 글로벌 시장에 순차적으로 출시될 예정이며 이 보다 더 작은 70~80형대 제품도 연내 도입한다는 계획이다.마이크로 LED는 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED를 사용해 기존의 TV 디스플레이들과는 달리 각 소자가 빛과 색 모두 스스로 내는 유일한 제품으로, 실제 사물을 보는 것과 같은 자연 그대로의 화질을 제공한다. 무기물 소재이기 때문에 열화나 번인 염려 없이 뛰어난 내구성도 뛰어나다.삼성전자는 '더 프레임(The Frame)', '더 세리프(The Serif)', '더 세로(The Sero)', '더 프리미어(The Premiere)', '더 테라스(The Terrace)' 등 소비자 트렌드를 반영한 라이프스타일 TV 신제품도 이날 선보였다.집 안에서 미술관 같은 효과를 연출하는 '더 프레임'과 최고 수준의 홈 시네마 경험을 제공하는 빔 프로젝터 '더 프리미어'는 CES 2021에서 혁신상을 받았다. 더 프레임 신제품은 두께를 기존보다 절반으로 줄이고 베젤 타입을 2가지, 베젤 색상은 5가지로 늘려 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 삼성전자는 '더 프레임(The Frame)', '더 세리프(The Serif)', '더 세로(The Sero)', '더 프리미어(The Premiere)', '더 테라스(The Terrace)' 등 소비자 트렌드를 반영한 라이프스타일 TV 라인업을 구축, 새로운 시장을 창출해 왔다.김세형 기자 fax123@sportschosun.com