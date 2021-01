텔레그래프지의 보도. 또 다시 불거진 리오넬 메시의 맨시티행

[스포츠조선 류동혁 기자] 리오넬 메시의 맨체스터 시티행이 또 다시 불거져 나오고 있다.영국 더 텔레그래프지는 7일(한국시각) '만약 메시가 바르셀로나를 떠날 경우, 맨시티는 이번 여름 메시 영입에 가장 근접해 있다고 믿고 있다(Manchester City believe they are at the front of the queue to sign Messi if the Argentina striker leaves Barcelona this summer)'고 보도했다.이미 지난 여름부터 맨시티는 메시와 강한 연계설이 있었다. 메시는 팀을 떠난다는 폭탄선언을 했다. 바르셀로나 주제프 바르토메우 회장과 끊임없는 갈등. 우승권에서 멀어지는 바르셀로나 전력에 대한 실망감이 작용했다.당시, 1년 재계약이 남아있던 메시는 옵션 조항을 근거로 들었다. '지난 시즌 끝난 뒤 조건없이 떠날 수 있다는 조항이 계약에 삽입돼 있다'고 주장했다.그 기간은 지났지만, 코로나 팬데믹으로 시즌 중단되는 등 특수한 사정을 고려하면 유효하다는 게 메시의 입장이었다. 하지만, 바르셀로나는 문서상 지난해 6월까지였기 때문에 옵션 조항은 발동하지 않으며, 바이아웃 비용이 발동한다는 주장을 했다. 이적료는 무려 7억 유로(약 9800억원).바르셀로나는 매우 강경했다. 메시 측과 바르셀로나는 협상을 벌였지만, 소득이 없었다. 이 과정에서 맨체스터 시티가 바르셀로나와 접촉했지만, 역시 협상은 결렬됐다. 결국 메시는 팀에 남겠다고 선언했다.하지만, 메시와 바르셀로나는 이미 돌아올 수 없는 강을 건넌 상태였다. 올 시즌이 끝난 뒤 메시는 바르셀로나의 극적 변화가 없는 한 떠날 가능성이 농후하다.맨시티의 경우, 지난해 메시를 데려오는데 실패했지만, 여전히 관심을 가지고 있다. 메시와 절친한 펩 과르디올라 감독이 있는 것도 든든하다.당시 맨시티는 3년간 맨시티에서 뛴 뒤 '자매구단' 메이저리그 사커 뉴욕시티 FC에서 2년간 활약한다는 조건을 내건 바 있다. 최근 메시는 스페인 한 방송 매체와의 인터뷰에서 '올 시즌이 끝난 뒤 새로운 삶과 리그를 경험하고 싶다. 미국에서'라는 의미심장한 말을 했다. 때문에 메시의 맨시티행이 심상치 않아 보인다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com