[스포츠조선 류동혁 기자] 명백히 '아니다'라고 했다. 세르히오 라모스가 레알 마드리드의 1년 연장 재계약 안을 거부했다.스페인 마르카지는 '세르히오 라모스가 레알 마드리드에게 NO라고 했다(Sergio Ramos says no to Real Madrid)'고 보도했다.레알 마드리드는 라모스에게 1년 재계약 안을 제시했다. 라모스는 대답은 분명했다.지네딘 지단 감독은 세르히모 라모스, 루카 모드리치, 루카스 바스케스 등과 재계약을 원했다.하지만 라모스는 1년 재계약 안을 받아들일 수 없다는 입장이다. 그는 6월30일 레알 마드리드와 계약이 만료된다. FA로서 이적료 없이 팀을 옮길 수 있다.1월1일부터 다른 클럽과 협상할 수 있다. 일단, 레알 마드리드는 라모스 측과 계속 협상을 벌여왔다.레알 마드리드는 30세 이상의 선수에게 1년 재계약을 방침으로 한다. 이번에도 이 원칙을 적용시켰다.하지만, 라모스는 스페인을 대표하는 수비수다. 레알 마드리드에게는 상징과 같은 존재다. 2005년부터 레알 마드리드에서 뛰었다.때문에 맨체스터 시티가 라모스 영입을 위해 촉각을 곤두세우고 있다. 라모스와 레알 마드리드와의 결별 가능성이 좀 더 커졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com