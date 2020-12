한국투자증권은 지난 30일 차세대 리더 육성 프로그램 '2020 한국투자 ALP(Advanced Leader's Program for the next CEO) 과정' 온라인 수료식을 진행했다고 밝혔다.지난 10월부터 8주 간 진행된 '한국투자 ALP 과정'에는 가업승계를 준비 중인 30명의 예비 경영자들이 참여했다. 경영자로서 갖추어야 할 리더십, 금융·경제지식, 소통·조정능력 등의 리더양성 과정과 와인·패션·자동차 등 최신 트렌드를 직접 체험하고 소양을 쌓는 교류의 장 등 다양하고 수준 높은 커리큘럼으로 구성됐다.김성환 개인고객그룹장은 "ALP 과정을 지속 확대 시행하여 당사 최우수고객의 자녀들이 글로벌시장을 선도할 차세대 CEO로 성장하는 것을 적극 지원하는 것은 물론, 향후 우수 경영인들의 산실로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.김소형기자 compact@sportschosun.com