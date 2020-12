[스포츠조선 류동혁 기자] 폴 포그바의 이적 가능성이 더욱 구체적으로 다가오고 있다.이번에는 유로스포츠에서 27일(이하 한국시각) 보도했다. '유벤투스가 폴 포그바의 계약을 1월 중에 원하고 있다. 하지만 레알 마드리드는 여전히 영입 경쟁에서 빠지지 않고 있다(JUVENTUS WANT PAUL POGBA IN JANUARY, REAL MADRID NOT OUT OF RACE)'고 보도했다.이미 영국 익스프레스지는 지난 17일 '유벤투스가 폴 포그바의 이적 가능성에 대해 맨유와 열어놓고 있다(Juventus 'open talks' for Man Utd star Paul Pogba with January transfer possible)'고 보도한 바 있다.포그바는 지난 13일 맨시티와의 경기가 끝난 뒤 '자신과 맨유 사이는 분명하다'고 했다. 팀내 불화설, 이적설에 대한 걱정을 하지 말라는 의미였다.하지만, 그의 에이전트 미노 라이올라는 레알 마드리드와 긴밀히 협상하고 있다. 내년 1월까지 이적을 원한다고 직접적으로 언급하기도 했다.유벤투스가 포그바 영입을 위해 적극적으로 나서고 있다. 하지만 에인전트 라이올라 때문에 레알 마드리드도 포그바와 깊은 연계를 맺고 있다.2016년 포그바는 유벤투스에서 맨유로 이적했다. 당시 8900만 파운드의 수수료를 받았다. 하지만 유벤투스는 5000만 파운드 정도의 이적료를 감당할 수 있을 것이라고 예측했다. 그렇지 않으면 스왑딜 형태로 이적방법도 모색하고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com