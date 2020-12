기아차, e스포츠 '담원 게이밍'과 네이밍 스폰서십 체결

기아차가 적극적인 e스포츠 후원으로 MZ세대의 마음을 사로잡는다.기아자동차는 22일(화) 기아차 국내사업본부장 권혁호 부사장, 담원 게이밍 이유영 대표가 비대면 업무협약식을 통해 2021년부터 네이밍 스폰서십을 체결한다고 밝혔다.2020년 롤 월드 챔피언십 우승팀이자 내년 시즌 강력한 우승후보로 손꼽히는 '담원 게이밍'은 내년부터 'DWG KIA'의 팀명으로 활동하며 팀 로고, 유니폼 등을 새롭게 선보이고 다양한 마케팅을 펼칠 예정이다.기아차는 2019년 '리그 오브 레전드 유럽 리그(League of Legends European Championship)' 파트너십 계약을 체결했고, 게임 제작사인 라이엇 게임즈(Riot Games)와 적극적으로 협업을 진행했다.특히 올해 초 친환경 SUV 니로EV가 특별 출연하는 롤 시즌 오프닝 뮤직비디오를 공개해 큰 인기를 끌었고, ▲기아 플레이어 오브 더 게임(Kia Player of the game) ▲기아 스플릿 MVP(Kia Split MVP) ▲기아 팀 오브 더 시즌(Kia Team of the season)란 이름으로 최고의 선수와 팀을 선정했다.아울러 프나틱, 로그 게이밍 등 유럽 명문 팀과의 콜라보레이션을 통해 기아차 홍보 영상을 제작해 호평을 받았다.기아차 권혁호 국내사업본부장은 "2020년 롤(LOL) 세계 챔피언인 담원 게이밍과의 네이밍 스폰서십을 통해 국내 e스포츠 활성화에 적극 기여하고 팬들과 적극적으로 소통할 것"이며 "이번 후원을 계기로 전세계 e스포츠 팬들에게 젊고 역동적인 기아 브랜드를 알리기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.한편, 롤(LOL)은 매월 1억 명 이상이 즐기는 세계에서 가장 인기 있는 게임 중 하나로 14개의 리그가 매년 성황리에 운영되고 있는데, 그 중 국내 리그와 유럽 리그는 가장 규모가 큰 리그로 꼽히고 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com