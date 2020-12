메르세데스-벤츠, 2020 리그 오브 레전드 올스타전 공식 지원

메르세데스-벤츠가 글로벌 인기 게임 '리그 오브 레전드(League of Legends)'의 단독 공식 파트너로서 오는 18일부터 20일까지 3일간 열리는 '2020 리그 오브 레전드 올스타전(2020 League of Legends All-Star Event)'을 지원한다.메르세데스-벤츠는 지난 9월 '2020 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(League of Legends World Championship)'의 10번째 대회를 시작으로 '미드 시즌 인비테이셔널(Mid-Season Invitational, MSI)', '올스타전'을 비롯한 글로벌 리그 오브 레전드 e스포츠 전 종목 이벤트를 지원하며 라이엇 게임즈(Riot Games)와 다년간의 글로벌 파트너십 체결하고, 리그 오브 레전드 e스포츠 및 관련 글로벌 이벤트의 사상 첫 공식 럭셔리 자동차 브랜드 파트너로 선정됐다.메르세데스-벤츠는 '새로운 세대의 아이콘(Icons of a new generation)'이라는 모토 아래 올스타전이 진행되는 동안 가장 인기 있는 현역 프로 선수와 은퇴한 선수, 인플루언서들과 함께 리그 오브 레전드의 성공적인 한 해를 축하한다. 동시에, 다양한 콘텐츠 제작과 리그 오브 레전드 커뮤니티에 대한 적극적인 지원을 통해 전 세계 수백만 명의 e스포츠 팬들과 지속적으로 소통하며 새로운 세대들에게 메르세데스-벤츠 브랜드에 대한 매력을 전파해 나가고자 한다.4대 리그가 맞붙는 이번 2020 리그 오브 레전드 올스타전에서 메르세데스-벤츠는 프레젠팅 파트너로서 참여해 경기 후 '드라이브 투 빅토리(Drive to Victory)'라는 전용 방송 코너에서 우승팀을 소개한다. 또한, 올스타전 기간 동안 메르세데스-벤츠 브랜드 로고 및 순수 전기차 메르세데스-벤츠 EQC가 메르세데스-벤츠 소셜미디어 채널을 통해 공개된 키 비주얼에 등장하고, 더 뉴 GLA(The new GLA), 더 뉴 GLB(The new GLB) 등이 등장하는 30초 광고영상이 방송될 예정이다.뿐만 아니라, 게임 속 지도 내 아레나 배너 등에 메르세데스-벤츠 브랜딩이 적용되고, 19일과 20일 결승전에서는 시청자를 위한 디지털 리워드 프로모션도 진행한다. 또한, 메르세데스-벤츠는 e스포츠 팬들에게 리그 오브 레전드 관련 지식을 시험하는 퀴즈를 제공하며, 문제를 맞힌 팬들에게 메르세데스-벤츠 브랜드가 새겨진 명품 상자(Masterwork Chest)를 증정한다. 이 밖에도 메르세데스-벤츠는 다양한 지역의 프로 선수들을 소개하는 '리그의 아이콘(Icons of the League)' 방송을 지원하고, 경기 기간 참가 선수들이 착용하는 공식 경기 재킷을 지원한다. 해당 방송은 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 스페인어로 송출된다.리그 오브 레전드 올스타전은 전 세계 현역 프로 선수들과 은퇴 선수, 그리고 인플루언서들이 한자리에 모여 주말 동안 친선 경기를 펼치는 이벤트다. 이번 올스타전은 4대 리그인 LCK(한국), LCS(북미), LEC(유럽)와 LPL(중국)이 인접 지역 리그의 라이벌들과 정면 대결을 펼치는 '언더독의 반란(Underdog Uprising)'으로 시작되며, 최고의 인플루언서들이 대결을 펼치는 '큐 킹즈(Queue Kings)', 전직 프로 선수들이 겨루는 '레전드(Legends)', 그리고 4대 리그에서 활동 중인 현역 프로 선수들이 경쟁하는 '올스타(All-Stars)' 대결로 꾸며진 '별들의 전쟁(Superstar Showdown)'이 열린다.이번 올스타전은 세계적인 유행병으로 인해 무관중으로 치러지며, 팬들은 리그 오브 레전드 e스포츠 웹사이트 또는 다른 채널을 통해 실시간 중계방송을 시청할 수 있다.한편, 메르세데스-벤츠는 2020 리그 오브 레전드 월드 챔피언십을 시작으로 리그 오브 레전드 경기 트로피 세리머니를 선보이고 경기 홍보를 위한 다양한 커뮤니케이션 및 마케팅 활동을 펼치며 준결승과 결승전에서 프로 팀에게 메르세데스-벤츠 프리미엄 차량을 이동 수단으로 제공하는 등 라이엇 게임즈와 성공적인 파트너십을 지속해오고 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com