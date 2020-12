[스포츠조선 류동혁 기자] PSG의 에이스이자, 차세대 축구 황제로 꼽히는 킬리안 음바페. 새로운 머리 색깔을 드러냈다. 파란색이다.영국 BBC는 17일(한국시각) 'PSG가 로리앙을 물리칠 때, 킬리안 음바페가 새로운 블루 헤어를 선보였다(Kylian Mbappe showed off his new blue hair with a goal as Ligue 1 champions Paris St-Germain beat Lorient)'고 보도했다.짧게 자른 머리에 파란색 염색을 한 음바페의 경기력은 그대로였다. 수비수에게 페널티킥을 유도하면서 팀의 2대0 승리를 이끌었다.음바페가 얻은 PK는 에버턴에서 임대 이적한 모제스 킨이 넣었다.PSG는 올 시즌 불안한 리그를 치르고 있다. 네이마르가 부상으로 빠진 가운데, 음바페가 고군분투하고 있다. 아직 리그 2위다. 1위는 릴이다. 릴은 디종에게 2대0으로 승리를 거뒀다. PSG와 릴의 승점은 단 1점 차다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com