조니워커, 14일 다이나믹 듀오와 새해 맞이 '랜선 조니파티' 개최

디아지오코리아에서 오는 12월 14일 오후 7시, 다이나믹 듀오와 함께하는 두번째 '랜선 조니파티- KEEP WALKING TO 2021'를 개최한다.이번 '랜선 조니파티 - KEEP WALKING TO 2021'의 호스트는 다이나믹 듀오다. 다이나믹 듀오는 조니 하이볼 모델로 활동하며, 조니워커 x 쇼미더머니9과의 콜라보레이션 콘텐츠이자, 쇼미더머니9의 뒷 이야기를 확인할 수 있는 디지털 컨텐츠 KEEP THE VIBE를 진행 중이다. 특히, 다이나믹 듀오는 지난 11월 진행된 '랜선 조니파티'의 호스트로 출연해 '조니 하이볼' 레시피를 공개하는 등 참여자들과 소통하며 호응을 이끌어 낸 바 있다.올 한해를 돌아보고 2021년을 새로이 맞이하는 홈 파티 컨셉으로 마련된 이번 '랜선 조니파티'는 토크쇼와 단독 미니 공연 등 알찬 프로그램으로 구성될 예정이다. 홈파티에서는 여럿이 취향에 따라 즐기기 좋은 조니 레몬, 진저, 피치 하이볼을 간단한 푸드 페어링과 함께 선보여 즐겁고 풍성한 홈파티 무드를 조성한다.줌으로 참여 예정인 80명의 게스트들은 다이나믹 듀오와 함께 2020년을 돌아보고, 2021년의 다짐을 이야기하는 등 다양한 대화를 나누며 조니 하이볼을 즐길 예정이다. 이후 다이나믹 듀오의 단독 미니 랜선 공연까지 마련되어 있어 연말 모임이 어려운 시기에 더욱 많은 참여자가 몰릴 것으로 기대된다.'랜선 조니파티'는 지난 7월 임재진, 손석호 바텐더의 클래스로 신선한 경험을 선사했던 첫 번째 행사를 시작으로 세 번째 진행되는 온라인 라이브 이벤트다. 온라인 라이브 줌(Zoom)프로그램으로 진행하는 것과 더불어 유튜브 라이브로도 송출돼 누구나 파티에 참여할 수 있다.'랜선 조니파티'는 Mnet Official 공식 YouTube 채널에서 진행되며, 행사에 대한 더욱 상세한 정보는 조니워커 공식 인스타그램 채널에서 확인 가능하다.디아지오 코리아 조니워커 마케팅 팀의 이상아 대리는 "연말 콘서트와 모임이 어려운 시기에 조금이나마 즐거운 경험을 선사하고 싶어 이번 랜선 파티를 기획하게 되었다"며 "랜선 조니파티를 통해 보다 많은 분들이 연말 분위기를 느끼시고 가까운 분들과 함께 랜선으로나마 풍성하고 즐거운 연말 보내시길 바란다"고 말했다.한편 조니워커는 최근 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니9' 콜라보레이션 패키지를 출시했다. 조니워커 레드, 블랙 제품별로 세련된 레드, 블랙 컬러 바탕에 쇼미더머니9 로고를 적용한 힙한 감성의 감각적인 한정판 패키지다. '조니레몬 하이볼', '조니진저 하이볼' 등 누구나 간편하게 취향에 따라 즐길 수 있는 하이볼 레시피도 담았다.특히 조니워커는 간단한 재료만 있으면 집에서도 쉽게 하이볼로 제조해 즐길 수 있어 연말 홈술로서 제격이다. 얼음을 담은 잔에 1:3의 비율로 조니워커 레드와 토닉워터를 넣고 레몬 슬라이스를 올리면 '조니레몬 하이볼', 조니워커 블랙과 진저에일을 넣고 오렌지 슬라이스를 올리면 '조니진저 하이볼'을 완성해 즐길 수 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com