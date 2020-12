르노삼성자동차가 수능을 마친 수험생 및 가족을 대상으로 오는 31일까지 12월 한달간 최대 200만원의 혜택을 증정하는 이벤트를 진행한다.이번 이벤트는 올해 코로나19로 그 어느 때보다 어려운 여건 속에서 수능을 치른 수험생들을 격려하기 위해 마련했으며, 르노삼성자동차의 대표모델인 QM6, SM6, XM3 구매 고객 중 수험생 및 가족을 대상으로 추첨을 통해 푸짐한 선물을 증정한다.응모 방법은 간단하다. 오는 31일까지 NEW QM6와 THE NEW SM6, XM3 등 르노삼성 대표차종 계약 후 응모권과 함께 증빙 자료를 제출하면 되며, 추첨을 통해 1등에게는 200만원의 장학금(1명)을, 그리고 2등에게는 LG 그램 노트북(3명), 3등에게는 갤럭시 워치(5명) 등 푸짐한 선물을 증정한다. 당첨자는 2021년 1월 중 개별 연락을 통해 공지할 예정이며 선물은 상품권으로 지급한다.르노삼성자동차 김태준 영업본부장은 "이번 이벤트는 올 한 해 걱정과 긴장감 속에 그 어느 때보다 고생한 수험생과 가족들을 격려하는 마음에서 마련하게 됐다"며, "르노삼성이 마련한 푸짐한 선물과 함께 따뜻한 연말 보내기를 바라며, 수험생들의 앞날에 진심으로 응원을 보낸다 "고 말했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com