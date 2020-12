[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]손흥민(토트넘)이 수능을 앞둔 수험생들에게 응원의 메시지를 보냈다.손흥민은 자신의 SNS를 통해 '12월 3일 노력이 결실을 맺는 날! 수험생 여러분들 긴장하지 말고, 건강하게 잘 마무리할 수 있기를 바랄게요. You can do well'이라는 메시지를 올렸다.올해 2021학년도 대학수학능력시험(수능)은 3일 전국 86개 시험지구에서 오전 8시 40분부터 시작한다. 이번 수능일은 애초 11월 19일이었으나 코로나19로 1학기 개학이 4월로 미뤄지면서 수능도 2주 연기됐다. 이번 수능 지원자는 49만3천433명으로 1년 전인 2020학년도(54만8천734명)보다 10.1%(5만5천301명) 줄었다. 지원자 수는 수능 제도가 도입된 1994학년도 이후 역대 최소로, 50만 명 밑으로 떨어진 것도 이번이 처음이다. 고3 재학생 지원자는 34만6천673명, 재수생 등 졸업생은 13만3천69명이다.