롯데백화점, 코로나 힐링 음원 'Mask Christmas' 발매

롯데백화점은 25일 래퍼 '한해', 싱어송라이터 '요다영'과 함께 코로나로 인한 지친 마음을 위로하는 힐링 음원을 발매했다고 밝혔다.이번 음원은 고객들에게 위로, 힐링을 선물한다는 의미의 'For You by 롯데백화점' 프로젝트의 첫 번째 시즌으로, 올해 코로나로 지친 고객들에게 따뜻한 위로가 되는 노래를 선물하고자 기획됐다. 음원은 11월 25일 정오에 공개됐으며, 제목은 'Mask Christmas(With 롯백)'이다.'마스크 크리스마스'는 래퍼 '한해'의 이름에 착안, '한해만 부를 노래'로 중의적인 의미를 가사에 녹여 코로나 종식을 기원하는 메시지를 위트 있게 담아 냈다. MZ세대를 타겟으로 하여 래퍼와 콜라보 하였으며, 여성 싱어송라이터인 '요다영'의 노래를 더해 누구나 즐길 수 있는 편안한 분위기의 음원으로 탄생했다. 가사 역시 소중한 일상에 대한 그리움과 이번 크리스마스 때 가장 받고 싶은 선물은 마스크가 없는 일상이라는 내용을 담아 큰 공감을 불러 일으킨다.음원 발매 후 첫 3개월 간 발생하는 수익의 일정 부분은 어려운 이웃을 돕기 위한 기부금으로 사용되며, 롯데백화점 공식 APP에서는 발매 기념으로 가사 퀴즈 이벤트를 통해 정답을 맞춘 고객에 한해 추첨을 통해 호텔 바스 로브 세트를 증정한다. 롯데백화점 공식 유튜브에서는 뮤직비디오 공개와 함께 감상평 댓글 이벤트를 통해 커피 쿠폰을 증정할 예정이다.현종혁 롯데백화점 고객경험부문장은 "코로나로 심신이 지친 고객들에게 어떠한 선물이 위로가 될까 고민한 끝에 노래를 기획하게 됐다"며, "최근 코로나의 재확산으로 일상의 불편함이 다시 커진 요즘, 이 노래가 많은 사람들에게 조금이나마 웃음과 위로가 되었으면 하는 바람"이라고 말했다.김소형기자 compact@sportschosun.com