파우더룸, 코덕과 함께 만든 뷰티 브랜드 '올 마이 띵스' 25일 론칭

뷰티 브랜드 '올 마이 띵스(All My Things·이하 AMTS)'가 뷰티 플랫폼 '파우더룸' 앱에서 25일 단독으로 론칭한다.AMTS는 파우더룸 앱을 통해 받은 코덕들의 의견을 반영해 탄생한 뷰티 브랜드다. '너와 나, 그리고 우리가 말하는 모든 것들'을 담아낸다는 콘셉트 아래 누구나 공감할 수 있는 메이크업을 제시하고자 기획됐다.AMTS의 첫 콜렉션인 'Hi, I'm Yours'는 지난 여름 파우더룸 설문조사를 통해 약 9000여 명의 유저들의 의견을 모아 제작된 라인으로, 쿠션과 아이섀도우 팔레트, 립 틴트 3가지 구성됐다.아임 유어 쿠션은 베이스 메이크업에 대한 파우더룸 유저들의 최다 선호도가 반영된 제품이라고 파우더룸측은 설명했다. 아임 유어 팔레트는 베이스 컬러부터 포인트, 음영 컬러까지 다양한 분위기를 연출할 수 있고, 웜톤과 쿨톤 관계없이 즐길 수 있는 '톤프리' 섀도우 팔레트다.파우더룸은 AMTS 선 론칭을 기념해 25일 단 하루 원데이 프로모션을 진행하고, Hi, I'm Yours 3종 세트를 한정 수량 45% 할인가로 판매한다. 단품 구매 시에도 20% 할인이 적용되며, 구매 금액에 따른 무료 배송, 사은품 증정 이벤트도 준비했다. 또한 파우더룸 앱 스토어 첫 구매 시 5000원 할인 쿠폰이 제공되어 추가 혜택을 누릴 수 있다.AMTS 관계자는 "제품 출시를 위해 소중한 의견을 보내고 기다려 준 파우더룸 유저들과 브랜드 탄생의 기쁨을 함께 나누고 싶었다"며 "풍성한 혜택을 담은 론칭 프로모션을 통해 많은 소비자들이 Hi, I'm Yours 콜렉션을 만나볼 수 있기를 바란다"고 전했다.한편 파우더룸은 '뷰티를 진정으로 사랑하는 코덕들이 모여 있는 국내 뷰티 플랫폼'으로, 앱 서비스 및 네이버 카페나 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 10여 개 채널 통합 370만 여명의 회원을 보유하고 있다. 지난 5월에는 앱 전면 개편을 통해 뷰티 콘텐츠와 상품 구매를 연결한 '파우더룸 스토어'를 론칭한 바 있다.이미선 기자 already@sportschosun.com