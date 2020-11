하나은행은 Open API 기반 협업 비즈니스 모델을 발굴하는 'New Biz 아이디어 공모전'을 개최한다고 12일 밝혔다.이번 행사는 하나은행과 서울시 '서울 핀테크랩'의 핀테크 스타트업 성장 지원 및 핀테크 생태계 조성을 위한 민관 협력 프로그램의 일환으로 앞서 지난 7월 하나은행과 서울시는 '핀테크 스타트업 성장 지원 및 글로벌 진출'을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.Open API를 활용한 New Biz 개발에 관심이 있는 법인 및 개인사업자라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가팀은 하나은행이 제공하는 Open API 및 공공데이터를 활용하여 New Biz 서비스를 발굴하게 된다.참가 신청 접수는 이달 30일까지이며 심사를 통해 참가팀을 선발하고 12월 7일부터 24일까지 진행되는 프로젝트 수행 및 평가를 통해 최종 4개팀을 시상한다.수상팀에게는 대상 300만원(1팀), 최우수상 200만원(1팀), 우수상 100만원(2팀)의 상금과 함께 하나은행과의 협업 비즈니스 사업화 검토, 서울 핀테크랩 및 하나은행 1Q Agile Lab 선발 시 가점의 혜택이 주어진다.이번 행사에 대한 설명회는 오는 20일 오후 4시 서울 핀테크랩 에서 진행될 예정으로, 자세한 내용 확인 및 참가 신청은 하나은행 오픈 플랫폼 홈페이지에서 가능하다.염정호 하나은행 미래금융그룹장은 "하나은행은 다양한 산업분야의 파트너와 제휴 비즈니스 추진을 위해 오픈 플랫폼을 구축하여 운영하고 있다"며 "새로운 디지털 생태계 구축을 함께 할 미래 파트너를 찾기 위해 앞으로도 스타트업과의 상생 기반 협업에 노력을 다하겠다"고 밝혔다.김소형기자 compact@sportschosun.com