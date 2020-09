KB증권 'KB able Account' 출시 3년여만에 잔고 5조원 돌파

KB증권은 일임형 랩어카운트 서비스 'KB able Account'가 출시 3년 3개월 만에 잔고 5조원을 돌파했다고 14일 밝혔다.'KB able Account'는 지난 2017년 7월 국민 모두의 안정적 자산 증식에 기여한다는 목표로 그 당시 업계에서 크게 활성화되지 않았던 통합자산관리플랫폼(UMA) 서비스를 기반으로 출시했다. 하나의 계좌에서 국내외 주식은 물론 채권, 펀드, ELS 등 다양한 투자자산을 거래하고 관리할 수 있다는 특징을 바탕으로 다양한 포트폴리오 투자를 통한 자산관리를 추구하고 있다.'KB able Account'는 서비스 출시 이후 불과 1년여 만에 잔고 1조원을 돌파하였고, 그 이듬해인 2019년 3월, 10월, 11월 각각 잔고 2조원, 3조원, 4조원을 차례로 돌파하며 그 증가세에 더욱 박차를 가했다. 이에 출시 3년 남짓한 기간 만에 잔고 5조원 달성이라는 새로운 기록을 쓰고 있다.'KB able Account'는 서비스 모토인 '모두를 위한 자산관리서비스'에서 알 수 있듯 업계 최저수준의 최소가입금액(1000만원)을 토대로 고객 유형에 맞춘 다양한 포트폴리오를 출시 초기부터 제공하였다. 게다가 세분화된 고객 세그먼트에 맞는 새로운 자산 운용 서비스를 매년 추가하여 제공하고, 국내외 주식 및 펀드 만이 아닌 글로벌 대체 상품과 법인 고객을 위한 채권투자형 상품에서도 꾸준한 자산 증가를 보이고 있다.또한, 올해 상반기에는 고액자산 VVIP 고객을 위한 HNWI 전용 서비스를 본격 출시하였으며, 외부위탁운용(OCIO) 자금도 시장 대비 준수한 수익률로 입소문을 더해 가며 약 1조원의 자금을 유치하는 등 점점 그 규모를 확장해 나가고 있다.박정림 KB증권 대표이사는 "'KB able Account'의 잔고가 늘어나는 만큼 고객의 신뢰에 대하여 무거운 책임감을 느낀다"며, "우리는 'KB able Account'가 단순히 수익률이 잘 나오는 금융상품이 아니라 고객의 자산을 관리하고 키워 나가는 새로운 방법론으로 정착했으면 한다"고 말했다. 그리고 "이를 위해 올해는 자산배분(Asset Allocation) 역량을 더욱 발전시켜 회사의 House View를 포트폴리오 구성을 통해 고객 자산에 적용하고, 이를 바탕으로 고객 자산을 안정적으로 운용하는 자산배분형 서비스를 적극 육성할 계획"이라며 앞으로의 계획을 밝혔다.김소형기자 compact@sportschosun.com