바디프랜드, 방탄소년단 '추석 안마의자 선물 편' 광고 온에어…'광고 비하인드 무비 2탄'은 전국 직영 전시장서 독점 공개

바디프랜드 모델 방탄소년단(BTS)의 '추석 안마의자 선물 편' 광고 영상이 공개됐다.글로벌 안마의자 1위 바디프랜드는 1일부터 TV-CF 및 유튜브 채널을 통해 전속모델 방탄소년단의 새 광고 에피소드 '당신의 마음을 전달하는 법(#8 How to Convey Your Heart)'을 시작했다.큰 관심을 받고 있는 바디프랜드와 방탄소년단의 광고캠페인의 8번째 광고다.이번 광고 에피소드는 진과 정국이 송편을 맛있게 먹고 있는 가운데 제이홉이 안마의자에 앉아 부모님과 다정하게 통화하는 모습으로 시작된다. 제이홉이 "뭐 여기까지 송편을 보냈어요? 나도 뭐 하나 보냈어. 바디프랜드"라고 말하자 진과 정국이 당황한 표정으로 서로를 바라보며 젓가락과 포크를 내려 놓고 휴대폰을 찾는다."제가 좋은 거 하나 보냈어요. 아! 기가 막힌 거~"라고 넉살 좋게 말하는 진의 마지막 멘트가 이번 에피소드의 포인트다. 추석을 맞아 안마의자로 부모님 건강을 챙기는 방탄소년단 멤버들의 마음을 그려낸 에피소드가 따뜻한 웃음을 자아낸다.바디프랜드는 '추석 선물 편' 광고 공개에 이어 지난 5일부터는 광고 촬영 비하인드 무비 2탄을 바디프랜드 전국 직영 전시장에서 독점 공개할 상영하고 있다. 비하인드 무비에는 이번 광고 촬영 시 방탄소년단 멤버들의 재미있는 모습과 촬영 에피소드들이 가득 담겨있다.한편 제이홉이 앉아있는 안마의자는 바디프랜드의 스테디셀러이자 대표 모델인 파라오Ⅱ. 이집트 최고 통치자 파라오의 형상을 헤드쿠션으로 사실감 있게 표현했고, 나노 페인팅 기술로 금빛 색상의 외관을 화려하게 완성해 명절 부모님 선물로 제격이다.등쪽 마사지볼의 돌출 정도를 부위별로 조절해 체형별 다차원 마사지를 받을 수 있는 'XD 마사지 모듈'이 더 넓고 깊은 마사지감을 선사하며 림프마사지, 회복, 스트레칭, 수면, 골프, 소화촉진-숙취 해소 등 자동 안마 프로그램 25가지가 적용된, 바디프랜드 안마의자 기술이 모두 집약된 제품이다.바디프랜드 관계자는 "코로나19로 건강 관리에 대한 관심이 높아지고 추석 장거리 이동 귀성객이 줄어들 것으로 전망되며 벌써부터 안마의자 선물에 대한 문의가 늘고 있다"며 "광고에서 방탄소년단이 바디프랜드로 부모님께 마음을 전달한 것처럼 효도선물로 또, 아들, 딸 부부와 손자, 손녀를 위한 특별한 명절 선물로 안마의자를 찾는 수요가 늘 것으로 예상된다"고 말했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com