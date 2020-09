EPL 유관중 경기 추진. EPL 최고 경영자 '관중없으면 손실액 1조원 넘어'

[스포츠조선 류동혁 기자] '유관중 경기가 무엇보다 중요하다. 그렇지 않으면 7억 파운드의 손실이 발생한다.'EPL 최고 경영자 리차드 마스터스가 이렇게 말했다. 10일(이하 한국시각) BBC와의 인터뷰에서 밝혔다.BBC는 '프리미어리그 최고 경영자 리차드 마스터스는 유관중 경기를 최대한 빨리 치르는 것이 무엇보다 중요하다. 그렇지 않으면 7억 파운드의 비용이 발생할 것으로 예측한다(Premier League chief executive Richard Masters says it is "absolutely critical" that fans are allowed back inside stadiums as soon as possible. He says failure to do so will cost clubs £700m during the 2020-21 season, which starts on Saturday)'고 보도했다.손실 비용을 7억 파운드(약 1조787억원)로 예측했다. 엄청난 액수다.그럴 수밖에 없다. 그동안 EPL 등 모든 축구 리그는 무관중으로 진행됐다. 엄청난 재정 압박이 온다. 모든 축구 클럽들이 그렇다.마스터스 최고 경영자는 '물론 코로나 바이러스 사례가 증가하고 있고, 스타디움 외곽에서 팬들의 충돌이 있을 수 있지만, 클럽이 조정해야 한다'고 덧붙였다.또 '지난 시즌 마지막 분끼까지 클럽은 이미 5억 파운드 이상의 손실을 입었다. 무관중으로 경기를 하기 매우 어려운 상황'이라고 덧붙이기도 했다.영국 보리스 존슨 총리는 지난 9일 '10월1일부터 잉글랜드에서 축구 팬의 경기장 복귀계획을 검토할 것'이라고 발표했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com