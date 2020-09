르노삼성 더 뉴 SM6, 고급 트림 인기…상위트림 선택고객이 전체의 46.4% 차지

르노삼성자동차가 페이스리프트를 거쳐 새로 출시한 프리미엄 중형 세단 THE NEW SM6의 계약 고객을 분석한 결과 고급 트림에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다.THE NEW SM6는 지난 7월 중순 미디어 사전공개를 한 데 이어, 8월 중순 이후 판매에 들어갔다. 르노삼성자동차가 THE NEW SM6 계약고객 1,625명을 대상으로 조사한 결과, 출시 이후 현재까지 THE NEW SM6 계약고객 가운데 30.8%가 고성능 엔진을 탑재한 TCe 300을 선택한 것으로 나타났다. 특히, 전체 TCe 300 계약고객 가운데 65.8%가 최상위 트림인 프리미에르(Premiere)를 선택해 고성능, 고급 버전에 대한 높은 선호도를 보였다.출시 초기 가장 높은 계약비중을 보인 모델은 TCe 260으로, 전체 계약고객의 52.4%를 차지했다. 르노그룹과 다임러가 공동개발한 1.3리터 다운사이징 가솔린 터보엔진을 장착한 TCe 260은 동급최고수준의 복합연비(13.3km/L)와 합리적인 가격(TCe 260 RE 개소세 인하 적용시 3,112만 원), 풍부한 신규사양 등으로 소비자들의 관심을 끌었다. TCe 260 고객 중 26.2%가 상위 트림(RE, 프리미에르)을 선택한 것으로 나타났다.아울러 높은 경제성을 자랑하는 THE NEW SM6 LPe 역시 좋은 반응을 얻고 있다. 이번 조사에 응한 계약고객 1,625명 중 16.8%가 LPe를 선택한 것으로 나타났다. 높은 경제성뿐만 아니라, THE NEW SM6 LPe는 르노삼성자동차의 독자적인 특허 기술을 바탕으로 '오토 스탑&스타트'를 국내 LPG자동차 중 유일하게 적용해 LPG 모델에 프리미엄을 더했다.르노삼성자동차 김태준 영업본부장은 "매력적인 가격대로 최고 수준의 고성능 중형 세단을 누릴 수 있는 점이 THE NEW SM6의 매력포인트다"라며, "고급 트림에서 더욱 높은 가성비를 자랑하고 있어 고객들 역시 이 부분에 매력을 느끼고 있는 것으로 보인다"라고 말했다.한편 르노삼성자동차는 THE NEW SM6 출시를 기념해 지난 8월 한달 간 르노삼성자동차 기존 고객들을 초청해 전국 5개 지역에서 'Feel the Drive, THE NEW SM6 오너스 드라이빙 위크' 시승 이벤트를 실시한 바 있다. THE NEW SM6는 시승 이벤트에 참여한 고객들로부터도 좋은 평가를 받았다.시승 이벤트에 참가한 오너들은 "기존 SM6 2.0를 타고 있는데 TCe 300을 타보니까 너무 차이가 커서 바로 바꾸고 싶을 정도로 좋다", "가속페달을 밟는 대로 쭉쭉 나가서 운전할 맛이 난다"라는 등 THE NEW SM6의 가속력에 대해 호평했다. 승차감에 있어서는 "방지턱 주행과 코너링 시 전체적으로 부드럽고 잘 잡아주는 느낌이 들어 놀랐다"라고 전했다.특히, 출고 대기 고객들은 "시승 이벤트를 통해 다시 한번 시승해보니 구매하길 잘했다"라며 높은 만족감을 드러냈다. 설문에 응한 시승 이벤트 참가고객 190명 중 184명은 THE NEW SM6를 추천하겠다고 답했으며, 157명은 구매 용의가 있다고 대답했다.2016년 출시 이후 4년 만에 페이스리프트를 거쳐 선보인 THE NEW SM6는 기존 모델에서도 좋은 평가를 받은 디자인 완성도를 더욱 높이는 동시에 고객의 니즈를 적극 반영해 주행성능과 승차감을 신차 수준으로 업그레이드했다. 르노의 고성능 스포츠카 브랜드, 알핀 모델에 적용된 TCe 300 엔진과 높은 효율성을 제공하는 TCe 260, 두 가지 가솔린 직분사 터보 엔진을 탑재했다. 여기에 게트락(GETRAG)의 7단 습식 듀얼 클러치 변속기를 적용해 주행성능과 효율성을 더욱 높였다.또한 리어 서스펜션에 대용량 하이드로 부시(Hydro Bush)를 적용해 승차감을 이전 모델 대비 확연하게 개선하고 ADAS 성능도 크게 강화했으며 자율주행 1단계 수준의 드라이빙 성능을 구현했다. 주행 상황을 스스로 인식해 완벽한 야간 전방시야는 물론, 마주오는 차의 안전까지 확보해주는 첨단 라이팅 시스템 'LED 매트릭스 비전(MATRIX VISION)' 헤드램프도 동급 최초로 적용하고 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com