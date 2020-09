롯데하이마트, 9월 한 달간 '이사·웨딩 페어' 행사 진행

롯데하이마트가 9월 30일까지 '이사·웨딩 페어' 행사를 진행한다. 이사·혼수 필수 가전인 TV, 냉장고, 에어컨, 김치냉장고 등 대형가전부터 주방·생활가전까지 다양한 상품을 준비한다. 같은 기간 온라인쇼핑몰에서도 가족 구성원별 선물하기 좋은 가전을 모아 특가에 선보이는 'For Your Family SALE' 행사를 펼친다. 또, 7일까지 매일 새로운 상품을 특별한 혜택과 함께 선보이는 '하트비트 특가' 기획전도 선보인다.이사나 혼수 마련을 계획하고 있는 고객이라면 9월에 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 전국 롯데하이마트 오프라인 매장에 방문해 가전제품을 행사카드로 구매하면, 구매 금액대에 따라 최대 75만원을 현금으로 되돌려준다. 또, 구매 금액대에 따라 최대 36개월 무이자 혜택도 이용할 수 있다. 특히, 다가올 김장철을 앞두고 김치냉장고를 미리 구매하는 고객에게는, 행사제품 구매 시 엘포인트를 5만포인트 추가로 적립해준다. 최근 인기인 식기세척기와 냉장고를 함께 구매하는 고객은, 제품에 따라 엘포인트 10만포인트를 추가로 받을 수도 있다.이사·혼수 마련을 위해 사전에 상담을 신청하는 고객을 위한 특별 행사도 마련한다. 참여 방법은 간단하다. 롯데하이마트는 기존 방문 고객을 대상으로 초대장 문자를 발송한다. 문자에 적힌 상담 신청 페이지 URL을 누른 후, 상담 정보를 입력해 사전 상담을 신청할 수 있다. 성함, 연락처, 방문 일정 및 매장, 구매 희망 상품 등을 기재하면 된다. 다가올 18일부터 27일까지 상담을 신청한 매장에 방문해 제품을 구매하면, 구매 금액대에 따라 엘포인트를 최대 30만포인트까지 추가 적립해준다. 한편, 사전 상담 신청 고객 중 선착순 500명에게는 하이마트 모바일 상품권 2만원을 증정한다.같은 기간 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서는 소중한 가족을 위한 'For Your Family SALE' 행사를 펼친다. 별도로 마련한 행사 페이지에서 소중한 자녀에게 선물할 노트북, 태블릿PC 등 디지털가전을 최대 15% 할인한다. 이사·혼수를 위해 구매하면 좋은 TV, 세탁기, 식기세척기 등 가전제품은 최대 20% 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 매일 한정수량 새로운 상품을 특가에 선보이는 '하트비트 특가' 기획전도 진행한다.롯데하이마트 하영수 마케팅부문장은 "9월에 이사나 혼수 마련을 계획하고 있는 고객들이 조금이나마 합리적인 가격에 제품을 마련할 수 있길 바라는 마음으로 다양한 혜택을 준비했다"며, "롯데하이마트는 앞으로도 다양한 행사를 통해 기쁨을 선물할 수 있도록 노력해나갈 것"이라고 말했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com