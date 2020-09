르노삼성, 창립 20주년 기념 오토솔루션 이벤트 진행

르노삼성자동차는 9월 창립 20주년을 맞아 오는 29일까지 해피케어 보증연장 서비스 가입 시 가격할인과 정비쿠폰 혜택을 동시에 제공하는 '해피케어 더블 혜택 프로모션' 및 출고 후 10년 이상 차량을 대상으로 정비 할인 쿠폰을 지급하는 'Thank You 이벤트' 등 다양한 오토솔루션 이벤트를 진행한다.르노삼성자동차가 지난 20년 동안 고객들이 보내온 성원에 보답하기 위해 역대 최고 혜택을 담아 마련한 '해피케어 더블 혜택 프로모션'은 해피케어 보증연장 서비스 미가입 고객을 대상으로 오프라인과 온라인에서 동시에 진행된다. 고객이 카드 일시불로 AS 보증연장 서비스를 구매하는 경우 최대 10%까지 가격이 할인되며, 가입하는 보증연장 기간에 따라 정비 할인 쿠폰까지 추가 지급된다. 제공되는 정비 할인 쿠폰은 보증연장 기간이 4년이면 1만원, 5년은 2만원, 6년은 3만원, 7년이면 4만원이다.해피케어 보증연장 서비스는 르노삼성자동차 오토솔루션이 제공하는 전문 차량관리 프로그램으로 기본적인 보증수리 서비스를 일정기간 동안 추가 연장하는 상품이다. 최대 7년/14만km까지 보증수리 기간을 연장할 수 있으며, 신차뿐 아니라 차량 연식 3년 및 주행 거리 60,000km 이내의 차량에 대해서도 전국 르노삼성자동차 직영 사업소 및 협력 정비점, 엔젤 센터를 통해 구입 가능하다.이와 함께 출고한 지 10년 이상 된 SM3(2002~2010년식), SM5(1998~2010년식), SM7(2004~2010년식), QM5(2007~2010년식) 보유고객을 대상으로 순정부품 가격(공임 제외)에 따라 정비 할인 쿠폰을 지급하는 'Thank You 이벤트'도 진행한다. 순정부품 가격이 10만원 이상이면 1만원, 20만원 이상이면 2만원, 30만원 이상이면 3만원, 70만원 이상이면 5만원 상당의 정비 할인 쿠폰을 받을 수 있다.여기에 이벤트 기간 동안 차량을 정비한 고객을 대상으로 1명을 추첨해 900만원 상당의 프리미엄 서비스(Full body 도장, 내부 크리닝, 앞뒤 범퍼 교환, 프리미엄 점검 서비스)를 무료 제공한다.르노삼성자동차 김태준 영업본부장은 "이번 이벤트는 20년간 변함없이 르노삼성자동차를 아껴주신 고객 여러분께 감사의 마음을 전하기 위해 역대 최대 혜택을 담아 마련했다"며 "앞으로도 지난 20년간의 노력처럼 최상의 품질과 다양한 고객 만족 서비스를 통해 관심과 사랑에 보답하겠다"고 전했다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com