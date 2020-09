LG전자, 하반기 전략 스마트폰 '윙' 14일 공개…"새로운 모바일 경험 제공 확대" 강조

LG전자가 14일 하반기 전략 스마트폰 윙(가칭)을 공개한다.LG전자는 2일 전략 스마트폰 온라인 공개행사에 글로벌 미디어들을 초대하는 초청장을 발송했다. 초청장은 약 20초 분량의 영상으로 제작됐다.메인 디스플레이가 시계방향으로 돌아가며 'T'자 형태를 만들고, 이와 동시에 뒷면에 숨어있던 화면도 모습을 드러내며 기존과는 다른 '새로운 폼팩터'라는 점을 강조하고 있다.초청장 영상 말미에는 "Life gets better in unexpected ways when you discover the unexplored(새로운 무언가를 발견할 때 삶은 기대 이상이 된다)"라는 문장이 나타난다. LG전자가 기존과는 완전히 다른 차원의 새로운 스마트폰 전략인 '익스플로러 프로젝트(Explorer Project)'를 준비하고 있음을 짐작한다.LG전자의 익스플로러 프로젝트는 혁신적이고 차별화된 사용성으로 고객에게 새로운 모바일 경험을 제공하는 것에서 시작한다. 고객의 라이프스타일 변화에 맞춘 스마트폰의 '진화된 사용성'에 무게 중심을 두고, 성장 가능성 있는 영역을 발굴해 나가겠다는 것이 핵심이다.LG전자는 지난 10여 년간의 스마트폰 시장은 획일화되고 있는 반면 고객의 사용 패턴과 라이프스타일은 오히려 개인화되고 세분화되고 있다는 것에 주목하고 있다. 익스플로러 프로젝트를 통해 변화 수용성이 높은 고객들에게 새롭고 혁신적인 모바일 경험을 제시해 나간다는 전략이다.LG전자의 익스플로러 프로젝트는 '플랫폼 파트너'와 함께 한다. '네이버 웨일(NAVER Whale)', '픽토(Ficto)', 레이브(Rave), 투비(Tubi), 퀄컴(Qualcomm Technologies, Inc.) 등이 LG 스마트폰과 함께 새로운 영역을 발굴하고 도전적으로 진입하는 역할을 맡게 된다.최근 영상 콘텐츠가 중요해짐에 따라 스마트폰 폼팩터도 동영상을 즐기기에 최적의 형태로 진화하고 있다는 점에 착안, LG전자는 동영상 스트리밍 파트너사들과의 협업을 확대하고 있다.소셜 커뮤니케이션과 영상 시청을 결합한 레이브, 무료 영화와 TV시리즈를 제공하는 투비, 새로운 형태의 인터랙션을 제공하는 픽토 등과의 협업이 다표적인 사례다. LG전자는 네이버 웨일 브라우저와는 LG 듀얼 스크린 때부터 지속해온 협업을 바탕으로 더욱 진화한 사용 편의성도 선보일 예정이다.LG전자는 기존의 보편적인 프리미엄 스마트폰 라인업은 '유니버설 라인(Universal Line)'으로 이원화해 혁신적이고 도전적인 '익스플로러 프로젝트' 제품들과 차별적으로 운영한다. 혁신적인 제품군과 보편적인 제품군을 동시에 제공함으로써 소비자 선택의 폭을 확대해 나갈 계획이다.LG전자 관계자는 "익스플로러 프로젝트는 획일화된 스펙 경쟁의 틀에서 벗어나 고객에게 새로운 경험과 가치를 제공하는 LG전자의 과감한 변신"이라며 "새로움을 추구하는 고객들의 욕구를 기대 이상으로 충족시킬 것"이라고 말했다.김세형 기자 fax123@sportschosun.com