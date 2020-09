[스포츠조선 류동혁 기자] 첼시와 카이 하베르츠의 계약이 마무리됐다는 보도가 나왔다.가디언지는 1일(이하 한국시각) '첼시가 7200만 파운드에 카이 하베르츠 이적협상을 레버쿠젠과 마무리했다. 계약기간은 5년(Chelsea agree initial £72m fee for Kai Havertz with Bayer Leverkusen. Germany international set to sign five-year deal)'이라고 보도했다.이미 독일 빌트지는 지난달 19일 첼시가 하베르츠 계약을 10일 이내 마무리할 것이라고 보도한 바 있다.당초, 레버쿠젠은 9000만 파운드(약 1390억원)의 이적료를 책정하고 있다. 하지만, 보도된 최종 이적료는 7200만 파운드(약 1140억원)이다.올 여름 이적시장에서 가장 뜨거운 러브콜을 받았던 하베르츠는 올해 21의 레버쿠젠 에이스다. 독일 축구의 미래로 평가받고 있고, 잠재력은 무궁무진하다.첼시는 올 시즌 대대적 전력 보강을 하고 있다. 티모 베르너에 이어 하킴 지예흐를 영입했고, 카이 하베르츠까지 품었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com