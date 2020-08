메르세데스-벤츠 코리아, 활동적인 라이프 스타일을 즐기는 고객들을 위한 신형 SUV 모델 3종 국내 최초 공개

메르세데스-벤츠 코리아가 메르세데스-벤츠의 프리미엄 SUV 라인업을 한층 더 풍성하게 만들어 줄 SUV 신차 3종, '더 뉴 메르세데스-벤츠 GLB (The new Mercedes-Benz GLB)'와 '더 뉴 메르세데스-벤츠 GLA(The new Mercedes-Benz GLA)', '더 뉴 메르데세스-벤츠 GLE 쿠페(The new Mercedes-Benz GLE Coupe)'를 국내 최초로 메르세데스-벤츠 코리아 공식 유튜브 채널에서 공개했다고 27일 밝혔다.기존 라인업에 없던 새로운 더 뉴 GLB 및 2세대 완전 변경 모델, 더 뉴 GLA와 더 뉴 GLE 쿠페의 출시로 메르세데스-벤츠 코리아는 총 9종에 달하는 SUV 라인업을 확장하고, 프리미엄 브랜드 중 가장 강력하고 다양한 SUV라인업을 갖추게 됐다.이날 공개된 3종의 SUV 모델 중 더 뉴 GLB는 새롭게 메르세데스-벤츠 SUV 라인업에 합류한 모델로 눈길을 사로잡는 외관과 패밀리 SUV로서의 다재다능함을 자랑한다. 더 뉴 GLA는 전 세대 대비 여유로워진 실내 공간과 스포티한 주행 성능, 첨단 편의 및 안전 사양을 탑재해 개성 있고 활동적인 라이프스타일을 가진 고객을 위한 모델이다. 더 뉴 GLE 쿠페는 쿠페의 세련된 디자인, 그리고 GLE의 강력한 파워와 실용성이 조화를 이루며 강렬한 존재감을 드러낸다.메르세데스-벤츠 코리아 마크 레인(Mark Raine) 제품 & 마케팅 부문 총괄 부사장은 "오늘 선보인 메르세데스-벤츠의 럭셔리 SUV 패밀리는 라이프 스타일 아이템으로, 더 뉴 GLB와 더 뉴 GLA, 더 뉴 GLE 쿠페는 각 모델 별 고유의 컨셉과 매력으로 수준 높고 까다로운 국내 소비자의 마음을 사로잡을 수 있을 것"이라며 "앞으로도 점점 세분화 되어가는 시장의 요구 사항을 전략적으로 분석하여 이를 충족할 수 있는 제품과 서비스를 제공함으로써 최고의 고객 만족을 위해 노력할 것"이라고 전했다.한편 이날 공개된 더 뉴 GLB 220과 더 뉴 GLB 250 4MATIC, 더 뉴 GLA 250 4MATIC은 오는 9월 출시되며 가격은 부가세를 포함해 각 5,420만원, 6,110만원, 5,910만원이다. 오는 10월 출시되는 더 뉴 GLE 400 d 4MATIC 쿠페는 1억 1,930만원이며, 이후 출시될 '더 뉴 메르세데스-AMG GLE 53 4MATIC+ 쿠페'와 '더 뉴 메르세데스-AMG GLE 63 S 4MATIC+ 쿠페'의 가격 및 각 차량의 상세한 제원은 출시와 함께 공개될 예정이다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com