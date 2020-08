'이마트×카카오뱅크' 26주 적금 31일까지 한정 판매

이마트와 카카오뱅크는 최대 8만8000원의 고객 혜택을 담은 금융 상품 '26주적금 with 이마트'를 선보인다고 밝혔다.가입 기간은 18~31일 2주간이며 최초 가입 금액은 1000/2000/3000/5000/1만원 중에 선택할 수 있다. 금리는 최대 1.1%까지 적용되고 가입은 카카오뱅크 어플을 통해 가능하다.26주 적금은 최초 가입한 금액만큼 매주 납입금액이 증가하는 적금 상품이다. 1주차에 1000원을 납입하면 2주차에는 2000원, 26주차에는 2만6000원으로 납입금액이 증가하는 방식이다. '26주적금 with 이마트'의 금리는 기존 카카오뱅크의 26주적금과 동일한 연 0.9%이다. 자동이체 조건 충족 시 0.2%가 추가된다.카카오뱅크가 26주적금을 다른 기업과 협업해 선보이는 경우는 이번이 처음이다.'26주적금 with 이마트'는 금리 혜택은 물론 추가로 최대 8만8000원의 할인 쿠폰 및 캐시백 혜택을 받아볼 수 있는 것이 특징이다.먼저, 매주 자동이체 성공 시 3주마다 총 9회 최대 6만8000원의 할인 혜택을 받을 수 있는 이마트 할인 쿠폰을 제공한다. 1주차에는 적금 납입 즉시 '3만원 이상 구매시 3000원 할인 쿠폰'을 제공하며, 이후로는 4주차부터 25주차에 이르기까지 매 3주마다 할인 쿠폰을 제공한다.4주차부터 25주차까지 제공하는 할인쿠폰은 5000원 할인부터 2만원 할인까지 다양하며, 9회 지급되는 쿠폰의 총 할인 혜택은 6만8000원이다. 발급받은 쿠폰은 이마트앱에 등록 후 전국 이마트 매장에서 사용 가능하다. 또한, 지급된 쿠폰을 이마트 매장에서 3회 사용시 캐시백 1만원, 6회 사용시 캐시백 2만원이 지급된다. 캐시백 금액은 적금 만기일 이후 10일 이내에 카카오뱅크 입출금통장으로 지급한다.추첨을 통해 '한정판 카카오프렌즈 장바구니'를 제공하는 이벤트도 진행한다. 기간 내에 카카오뱅크 26주적금 with 이마트 상품에 가입한 고객들을 대상으로 총 6만명을 추첨해 '카카오 프렌즈-이마트 캐릭터'가 새겨진 35L 규격의 중형 장바구니를 제공한다. 당첨자는 9월 11일부터 30일 사이 이마트 고객센터에서 장바구니를 수령할 수 있다.최훈학 이마트 마케팅 담당은 "'26주적금 with 이마트'는 소비자들이 금리혜택은 물론 쇼핑 혜택을 통해 적금을 쌓는 성취감을 더욱 높인 금융상품"이라며, "주력 소비자층이 다른 오프라인 유통과 온라인 금융이 협업을 통해 서로 시너지를 일으키는 사례가 될 것으로 예상된다"고 말했다.카카오뱅크 관계자도 "'26주적금 with 이마트'는 저축을 하는 동시에 고객이 일상 생활에서 유용한 혜택을 볼 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 생활 서비스 기업들과의 제휴를 통해 다양한 고객 혜택을 제공하겠다"고 밝혔다.김소형기자 compact@sportschosun.com