CJ가 소외 아동들의 건강한 일상을 위해 팔을 걷었다.CJ나눔재단은 다음달 8일까지 CJ ONE 포인트 활용한 <안전한 공부방 만들기>기부 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.전국 각지 공부방에 생활방역 필수품인 마스크와 손소독제를 지원하는 것. CJ도너스캠프 홈페이지 및 CJ ONE 웹사이트/어플리케이션에 접속해 해당 이벤트 배너를 클릭, CJ ONE 포인트로 기부에 동참할 수 있다.이후 CJ나눔재단과 CJ제일제당이 각각 기부금과 같은 규모의 금액 및 현물(마스크 및 손소독제)을 매칭그랜트(matching grant) 방식으로 전달, 기부 규모를 3배로 키운다.CJ나눔재단 이용권 국장은 "소외아동들의 안전뿐만 아니라 해당 지역사회 생활방역 준수에도 기여할 수 있는 이번 캠페인에 많은 관심과 참여를 부탁 드린다"며 "앞으로도 우리 사회 다양한 주체들과 '함께 사는 사회'를 만들기 위해 다방면으로 노력하겠다"고 말했다.이 외에도 CJ ENM의 1인 창작자 지원 사업 '다이아TV' 소속 크리에이터 및 '먼쓸리씽'과 함께 <랜선 릴레이>캠페인도 진행하고 있다. 해당 채널 구독자들이 '여성용품 지원에 대한 인식개선' 설문에 응답하면 여성위생용품 1박스가 기부물품으로 적립된다.한편, CJ나눔재단은 전국 공부방을 중심으로 소외 아동들을 지속적으로 지원하고 있다. 코로나가 본격 확산되던 지난 3월 약 3억원 상당의 식료품 및 생필품을 공부방 아동 가정에 전달했고, 이달 말까지는 전국 공부방 1200여 곳에 패밀리 레스토랑 도시락과 피자를 제공할 계획이다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com