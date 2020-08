'체면 구긴 IT 강국' 글로벌 100대 ICT 기업에 한국은 1개 뿐

한국의 IT 강국 위상이 흔들리고 있다. 글로벌 100대 정보통신(ICT) 기업에 이름을 올린 국내 기업은 삼성전자(11위) 1곳에 그쳤다.10일 전국경제인연합회에 따르면 시가총액 기준 상위 100개 ICT 기업(S&P 캐피탈 IQ 기준)에 가장 많은 기업이 포함된 곳은 미국이다. 100대 ICT 기업 중 57개의 기업이 포함됐다. 중국이 12개, 일본과 유럽이 각각 11개, 10개로 뒤를 이었다. 인도 기업 3곳도 글로벌 ICT 100대 기업에 포함됐다.각국 상위 5개 ICT 기업의 시가총액을 기준으로 하면 국가 간 기업가치의 차이는 더 크게 벌어졌다국가별 상위 5개 기업 시총을 합산하면 미국은 8092조원, 중국은 2211조원이다. 한국의 상위 5개 기업 시총은 530조원으로 미국의 1/15, 중국의 1/4에 불과하다.포털과 전자상거래 분야의 경우 네이버와 카카오 시총을 합해도 83조원으로 중국 징둥닷컴의 120조원보다 적다.전경련은 네이버와 카카오의 해외 영향력이 미미해서 시가총액 증가 추세가 느린 것으로 분석했다. 주요 ICT 기업의 10년간 시총 증가속도를 봐도 한국이 미국, 중국보다 저조했다.ICT 상위 5개사 시총 합계 연 평균 증가율이 미국은 29.4%, 중국은 70.4%인데 한국은 23.4%였다. 미국의 경우 10년 전만해도 석유회사 엑손모빌이 독보적인 1위 기업이었지만 2012년 애플이 1위에 올랐고, 아마존이 월마트를 앞서는 등 IT 기업의 성장세가 이어졌다.김봉만 전경련 국제협력실장은 "시총이 보여주는 기업 가치는 시장 전망을 보여준다는 점에서 미래향방을 제시하는 의미가 있다"며 "카카오가 시총 10위권에 진입하는 등 제조업 중심의 한국 경제가 변곡점을 맞고 있지만 주요국에 비해 속도가 느리다"라고 진단했다. 이어 "IT 강국 위상을 이어가려면 디지털 혁신과 기존 산업과의 결합을 위한 창의적 노력이 필요하다"고 밝혔다.김세형 기자 fax123@sportschosun.com