[스포츠조선 이원만 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 스페인 프리메라리가 AT 마드리드 선수가 공개됐다. 코레이아와 브살리코가 양성 판정을 받아 격리에 들어갔다.AT 마드리드 구단은 10일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 코로나19 재검진 결과 코레이아와 브살리코가 확진 판정을 받았다고 발표했다. 이어 AT마드리드는 "지난 토요일 검진 결과 2명의 양성 사례가 나왔고, 어제 재검진을 진행한 결과 추가 양성 확진자는 나오지 않았다"고 덧붙였다.이에 앞서 AT 마드리드는 코로나19 검진 결과 선수 중에서 확진자가 나와 자체적으로 훈련을 취소한 뒤 재검진을 진행했다. 특히 AT 마드리드는 14일 리스본에서 독일 분데스리가 라이프치히와 2019~2020 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강전을 앞두고 있었다. 이를 앞두고 검사를 진행했는데, 확진자가 나와 구단에 비상이 걸렸다.구단 측은 "코레이아와 브살리코는 모두 무증상 감염자로 자가 격리 중이다"라고 설명했다. 이들은 리스본 원정에서 당연히 제외된다. 구단 측은 "(두 명을 제외한) 21명의 1군 선수와 4명의 유스 선수가 리스본으로 간다"고 밝혔다.이원만 기자 wman@sportschosun.com