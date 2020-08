2020년 가장 치명적 골잡이, 3위 호날두, 4위 할란드, 그럼 1위는?

2020년, 올해 가장 치명적 스트라이커는 누구였을까. 유러피언 골든슈를 받은 치로 임모빌레도, 여전한 기량을 자랑하는 크리스티아누 호날두도 아니었다.올시즌 세계최고의 '닥공'을 선보인 세리에 A 아탈란타 '슈퍼서브' 루이스 무리엘이었다.영국 대중지 더 선은 6일(한국시각) '크리스티아누 호날두가 무명의 두 공격수보다 못했다. 2020년 유럽 가장 치명적 공격수 톱 25(The top 25 most clinical strikers in Europe in 2020 revealed with Cristiano Ronaldo behind two little-known forwards)'의 제하의 기사에서 무리엘이 그라운드 안에서 가장 위협적 공격수라고 보도했다.올해만을 기준으로 삼았다. 뛰는 시간 대비, 골 숫자를 비교했다.무리엘은 487분 동안 8골을 넣었다. 61분 마다 골을 넣은 셈이다.그는 아탈란타의 공격수다. 올 시즌 아탈란타는 '닥공'으로 유명했다. 심지어 그는 주전으로 나서는 경기보다 후반 교체투입되는 경우가 많았다.하지만 무리엘은 후반 교체 이후 어김없이 골을 넣으면서 유럽 최고의 '슈퍼 서브'로 명성을 떨쳤다.2위는 페데리코 보나졸리(삼프도리아)였다. 387분 그라운드를 누비며 5골을 넣었다. 77분 동안 1골을 넣은 셈이었다.호날두는 81분 마다 1골, 얼링 할란드도 똑같이 81분 마다 1골을 기록했다. 로베르트 레반도프스키는 84분마다, 네이마르와 세리지오 아게로는 각각 90분, 91분 마다 1골씩을 기록했다. 또, 올 시즌 유럽에서 가장 많은 골을 넣은 임모빌레는 99분마다 1골씩을 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com