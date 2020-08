KB금융그룹, 'KB GREEN WAY 2030' 공개…탄소배출량 감축 등 선언

KB금융그룹은 '2019 KB금융그룹 지속가능경영보고서' 발간하고, 이를 통해 'KB GREEN WAY 2030'을 공개하고 환경 및 사회 분야에서의 가치 창출을 선언했다.KB금융그룹에 따르면, 'KB GREEN WAY 2030'은 2030년까지 탄소배출량을 25% 감축(2017년 대비)함과 동시에 현재 약 20조원 규모의 'ESG 상품·투자·대출'을 50조원까지 확대하는 것을 전략적 목표로 하고있다.KB금융은 이를 위해 △환경을 위한 기후 변화 전략 고도화 △사회를 위한 책임 경영 내재화 △투명한 기업지배구조 확산이라는 '3가지 ESG 전략 방향'을 제시하고 각 전략 방향별 중점 영역을 선정하여 추진해 나갈 예정이다.특히 프로젝트 파이낸싱 추진 시 환경 및 사회에 대한 책임 이행을 강화하기 위해 '적도원칙'에 참여할 계획이다. 오는 10월 1일에 예정된 '적도원칙 4차 개정'에 맞춰 프로젝트 파이낸싱의 '환경과 사회에 대한 영향 관리 프로세스'와 '로드맵'을 수립 중이며, 2021년 적도원칙에 참여해 업무에 적용할 예정이다.한편 2019 지속가능경영보고서 'ESG Value & Impact'에서는 E(Environment, 환경)/S(Social Responsibility, 사회적 책임)/G(Corporate Governance, 기업 지배구조) 각각의 전략 방향에 맞게 추진된 성과들을 담고 있다. 또한 코로나19, ESG 기반 투자 확산 등 금융산업의 최근 ESG 트렌드에 대한 KB의 대응 사항과 기후변화 재무정보공개 태스크포스(TCFD), 지속가능회계기준위원회(SASB) 등 글로벌 이니셔티브와 다양한 이해관계자의 요구 사항을 적극 반영했다.윤종규 KB금융그룹 회장은 이번 보고서를 통해 "KB금융그룹은 ESG 경영을 통해 지속가능한 가치 창출을 위해 끊임없이 노력해왔다"면서, "앞으로도 ESG 선도기업으로서의 책임과 역할을 더욱 강화하고, 사회적 변화와 미래가치 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김소형기자 compact@sportschosun.com