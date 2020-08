한국타이어, SUV 타이어 구매 고객 대상 '벤투스 더 프리미엄 리워드' 이벤트 진행

글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 10월 31일까지 프리미엄 SUV 타이어 구매 고객을 대상으로 '벤투스 더 프리미엄 리워드' 이벤트를 실시한다.전국 티스테이션 및 더타이어샵 매장과 온·오프라인 연계 서비스 플랫폼 티스테이션닷컴에서 함께 진행되는 이번 이벤트는 '벤투스 프리미엄 컴포트' 상품군의 '벤투스 S2 AS X' 상품 4개를 구매하면, 추후 재구매시 사용 가능한 타이어 2개 무상 증정 쿠폰을 제공한다.무상 증정 쿠폰 소지 고객은 2022년 8월 31일까지, 행사 상품인 '벤투스 S2 AS X' 뿐만 아니라 '벤투스 프리미엄 스포츠' 상품군의 '벤투스 S1 에보3 SUV', '윈터아이셉트 프리미엄' 상품군의 '윈터아이셉트 에보2 SUV', '윈터아이셉트 아이스' 상품군의 '윈터아이셉트 X' 중 한 가지 상품을 4개 재구매 하면, 2개를 무상으로 교체할 수 있다.쿠폰은 11월 1주차에 발송될 예정이며, 동일 차량에 한해 적용 가능하다. 이벤트에 대한 보다 자세한 내용은 티스테이션 및 티스테이션닷컴 고객센터를 통해 확인할 수 있다.특히 이번 행사 대상 상품인 '벤투스 S2 AS X'는 최상의 주행성능과 안락한 승차감으로 호평 받아온 '벤투스 S2 AS'의 SUV용 타이어로, SUV 차량에 최적화되었을 뿐만 아니라 승용차용 타이어 수준의 편안한 승차감과 다이내믹한 주행 성능을 제공하는 것이 특징이다.한편, 한국타이어는 다양한 프리미엄 완성차 브랜드 SUV 모델에 대한 신차용 타이어 공급을 연이어 성사시키며 글로벌 Top Tier 기술력을 입증하고 있다. 하이엔드 브랜드 포르쉐의 스포츠 SUV '마칸'과 '카이엔', 메르세데스-벤츠의 프리미엄 SUV 'GLC', 'GLC 쿠페'를 비롯해 아우디의 SUV 'Q7'과 'SQ7', BMW의 대표적인 중형 SUV 모델 3세대 '뉴 X3'와 'X4'에 신차용 타이어를 공급하는 등 포트폴리오를 확장해 나가며 글로벌 SUV 시장을 선도하고 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com