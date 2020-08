르노삼성차, '슈퍼8월 에너지 UP 바캉스' 프로모션 실시

르노삼성자동차가 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 8월 한 달간 신차 구매 고객들을 대상으로 다양한 경품 및 할인 혜택을 제공하는 '슈퍼8월 에너지 UP 바캉스' 프로모션을 실시한다.먼저, THE NEW QM6를 구매하는 모든 고객에게는 여름 휴가비 30만원을 제공한다. 여기에 최대 150만원 상당의 구입비 지원(옵션, 용품, 보증연장) 또는 최대 50만원의 현금 지원 혜택(SE/BOLD Edition 제외)을 추가로 제공하며, 출고 후 5년이 지난 노후 차량을 보유한 고객에 한해 30만원의 추가 할인 혜택을 더 제공한다.THE NEW QM6를 할부 구매하는 고객에게는 최대 36개월간 1.9% 또는 최대 72개월간 3.9%의 저금리 할부 혜택을 제공하며, 신개념 스마트 할부 프로그램(36개월 금리 4.9% 또는 48/60개월 금리 5.5%)도 이용할 수 있다.지난 7월 출시된 THE NEW SM6를 할부로 구매하면 최대 72개월간 금리 3.5% 또는 스마트 할부 프로그램 중 선택이 가능하다.프리미엄 디자인 SUV XM3 역시 다양한 할부 혜택을 제공한다. 최대 36개월간 3.5% 또는 최대 72개월간 3.9%의 저금리 할부를 이용하거나 스마트 할부 프로그램을 이용할 수 있다.특별히 이 달에는 THE NEW QM6, THE NEW SM6, XM3의 구매 혜택을 확인하고 시승 및 구매상담을 신청한 후 실제 출고한 고객에게 추첨을 통해 1등 국민 관광 상품권 100만원(40명), 2등 모바일 주유권 30,000원(200명)을 증정하는 이벤트도 마련됐다.특히 THE NEW SM6와 XM3 출고 고객 3천명에게는 스마트 리페어 프로그램을 무상으로 제공한다. 스마트 리페어 프로그램을 통해 신차 구매 고객은 출고일로부터 최대 1년간 3회(도어손상(문콕)의 경우 1회)까지 외관에 발생한 경미한 손상(찍힘, 긁힘, 함몰 등)에 대한 복원 비용을 보상받을 수 있다.아울러 르노 캡처(CAPTUR)를 할부 구매하는 고객은 금리 3.9%(최대 72개월)의 할부 혜택 또는 신개념 스마트 할부 프로그램을 이용할 수 있다.2019년형과 2020년형 르노 마스터 구매 고객에게는 100만원 현금 지원이 제공된다. 여기에 르노 마스터 버스 구매 고객의 경우 180만원 상당의 용품 구입 비용 또는 현금 100만원 지원 혜택 중 하나를 추가로 선택할 수 있다(New 20년형 제외).르노 캡처와 마스터 시승 및 구매상담을 신청한 후 출고한 고객을 위한 특별한 선물도 마련됐다. 추첨을 통해 1등에게는 신세계 상품권 100만원(10명)을 증정하며, MASTER 출고 고객에게는 헬리녹스 캠핑 세트(15명)를, 캡처 출고 고객에게는 뱅앤올룹슨 스피커(15명)를 경품으로 제공한다. 시승 및 구매 상담 완료 고객들에게는 KUYA 캠핑 쿨러(20명), 배스킨라빈스 2만원 교환권(150명)을 증정한다.한편, 전기차 SM3 Z.E.를 현금 구매하는 고객에게는 600만원의 파격적인 할인 혜택을 제공하며, 할부 구매 고객에게는 최대 72개월까지 이용 가능한 무이자 할부 프로그램과 함께 100만원의 추가 할인 혜택을 지원한다.초소형 전기차 트위지를 현금 구매하는 고객은 20만원의 할인 혜택을 받을 수 있으며, 할부 구매 고객은 최대 60개월간 1.9%의 저금리 할부 프로그램을 이용할 수 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com