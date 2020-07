한국타이어, '벤투스 썸머 페스티벌' 이벤트 진행

글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(이하 한국타이어)가 프리미엄 타이어 라인업 '벤투스(Ventus)' 상품 구매 고객들에게 사은품을 증정하는 '벤투스 썸머 페스티벌' 이벤트를 진행한다.이번 이벤트는 8월 31일까지 전국 티스테이션 및 더타이어샵 매장과 온·오프라인 연계(Online to Offline, O2O) 서비스 플랫폼 티스테이션닷컴에서 함께 진행된다.행사 대상은 '벤투스 프리미엄 스포츠' 2종(Ventus S1 evo3, Ventus S1 evo3 SUV)과 '벤투스 프리미엄 컴포트' 2종(Ventus S2 AS / Ventus S2 AS X) 등 총 4종으로, 해당 상품을 4개 구매하면 고급 캠핑용 의자를 사은품으로 증정한다.이외에도 행사 상품 구매시 비대면 타이어 교체 서비스인 '스마트픽업서비스'와 보상 보증 서비스인 '스마트안심서비스'도 무상으로 함께 제공한다.한편, 스마트픽업서비스는 고객이 원하는 시간, 지정한 장소로 전문 드라이버가 방문해 직접 차를 수령하고 타이어 교체 작업 후 되돌려주는 티스테이션만의 차별화된 프리미엄 서비스다. 매장을 직접 방문하지 않고도 티스테이션에서 제공하는 표준화된 서비스를 받을 수 있는 만큼, 편리한 것은 물론 시간 절약도 가능하다. 티스테이션 매장과 제품을 선택해 전화로 신청하거나 티스테이션닷컴에서 제품을 구매하면 원하는 시간, 장소에 전문기사가 방문한다.스마트안심서비스는 고객이 티스테이션에서 타이어를 구매·장착 후 1년 또는 1만6천km 이내에 주행 중 파손된 타이어를 동일한 제품의 새 타이어로 무상 교체해주는 서비스다. 차량 1대당 1회에 한해 타이어 1개가 무상으로 제공되며, 고객 과실로 인해 파손된 타이어도 보상 대상에 포함된다. 단, 수리 가능한 단순 펑크나 편마모, 단차마모 등과 같은 이상 마모는 보상 대상에서 제외된다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com