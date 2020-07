조제 무리뉴 감독에 대해서는 많은 얘기들이 오간다. 단, 하나 확실한 사실 하나는 세계최고의 명장 중 하나라는 점이다.영국 대중지 더 선은 15일 '크리스티아누 호날두, 외칠 등이 포함된, 무리뉴 감독 역대 베스트 11을 발표했다. 맨체스터 유나이티드 사령탑 시절 스타들은 1명도 포함되지 않았다(Mourinho reveals his all-time XI of players he has managed including Cristiano Ronaldo and Ozil.. but NO Man Utd stars)'고 했다.4-3-3 포메이션이다. 원톱은 드로그바다. 코트디부아르 출신의 EPL 최고의 스트라이커 중 하나다. 티에리 앙리와 함께, EPL 최고의 외국인 선수 스트라이커로 꼽히는 선수다.왼쪽에는 에당 아자르. 설명이 필요없는 벨기에 국가대표 에이스이자, 현 시점 최고 선수 중 하나다. 오른쪽에는 크리스티아누 호날두다. 역시 메시와 함께 지난 10년간 세계 축구계를 양분한 선수다.2선에는 프랭크 램파드, 마케렐레, 외칠이 뽑햇다. 4백은 프랑스 대표팀의 핵심이었던 갈라스, 카르발류, 테리, 자네티가 선정됐다. 골키퍼는 체흐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com