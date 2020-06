르노삼성차, 오너 3천명 대상 '도전! 퀴즈레이스' 이벤트 진행

르노삼성자동차가 편리한 차량관리를 위한 멤버십 앱인 'MY 르노삼성', 'MY Renault' 회원을 대상으로 '도전! 퀴즈레이스' 이벤트를 진행한다.이번 '도전! 퀴즈레이스' 이벤트는 오는 7월 26일까지 매주 월요일과 목요일 오전 11시에 업데이트 되는 퀴즈에 참여하는 고객을 대상으로 하며, 총 3천 명의 르노삼성 오너들에게 추첨을 통해 아이스크림, 커피, 도너츠, 백화점 상품권 등 다양한 경품을 증정한다.여기에 보너스 미션에 참여하는 고객들을 위해 보다 특별한 경품도 준비되어 있다. 보너스 미션에 대한 자세한 내용은 MY 르노삼성 앱을 다운로드하면 확인할 수 있다. 보너스 미션 경품은 7월 출시를 앞둔 '메이크업 LED 룸미러'(20명), 카드와 스마트키를 동시에 수납할 수 있는 '멀티 스마트키 커버'(10명), 33만원 상당의 '프리미엄 피크닉 세트A'(2명), 49만원 상당의 '프리미엄 피크닉 세트B'(1명) 등이며, 추첨을 통해 증정한다.한편, 'MY 르노삼성', 'MY Renault' 모바일 앱은 온라인 정비예약과 채팅상담 등 내 차의 다양한 정보와 멤버십 혜택을 손 안에서 간편하게 조회할 수 있는 차량관리 모바일 멤버십 앱이다. 특히 커넥티드 기능이 새롭게 추가돼 XM3 등 '이지 커넥트' 기능이 탑재된 차는 자동차 원격제어, 원격 정보 확인, 내 차 위치 찾기 등 다양한 기능을 모두 앱에서 조작할 수 있다.르노삼성자동차 김태준 영업본부장은 "오너들이 편리하게 차량을 관리할 수 있는 모바일 앱을 널리 알리고 앱에 가입한 회원들에게는 재미와 혜택을 선사하고자 이번 이벤트를 마련하게 됐다"며 "매주 업데이트되는 참신한 퀴즈와 다양한 선물들로 일상 속 잠깐의 휴식을 즐겨보시기 바란다"고 전했다. 이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com