GK 레노 부상, 귀엥두지의 무파이 멱살보복, 아스널-브라이튼 충돌의 결론은?

[스포츠조선 류동혁 기자] 아스널과 브라이튼의 프리미어리그 경기. 20일(한국시각) 새벽에 벌어졌다. 브라이튼이 아스널을 2대1로 꺾는 이변을 연출했다.강한 신경전이 벌어졌다.전반 38분 사건이 일어났다. 아스널 베른트 레노 골키퍼가 공을 잡는 순간, 쇄도하던 브라이튼의 프랑스 출신 스트라이커 닐 무파이가 뒤늦게 강한 충돌을 했다. 크게 소리를 지른 레노 골키퍼는 큰 부상을 입었다. 쓰러진 동안에도 신음 소리가 끊이지 않았다. 무파이는 사과를 했지만, 받아들이지 않았다. 레노 골키퍼는 들 것에 실려나가면서도 무파이에게 삿대질을 하며 격앙된 모습을 감추지 못했다. 부상 당한 레노 골키퍼 입장에서는 무파이의 뒤늦은 쇄도가 고의적이었다고 판단했다.상황은 더욱 공교로워졌다. 경기내내 밀리던 브라이튼은 니콜라 페페에게 선취골을 허용했지만, 덩크가 동점골을 만들어낸 뒤 후반 인저리 타임에 무파이가 결승골을 넣었다.브라이튼의 승리를 알리는 휘슬이 울리자, 무파이는 세리머니를 했고, 아스널 귀엥두지가 무파이의 멱살을 순간적으로 잡아채는 모습이 잡혔다.영국 대중지 더 선은 21일(한국시각) '귀엥두지가 무파이의 목을 잡아챘고, 아스널과 브라이튼은 격한 충돌이 일어났다(Guendouzi grabs Maupay's throat sparking brawl that will land Arsenal and Brighton in trouble)'고 보도했다.사건의 당사자 무파이는 '전반전이 끝난 뒤 미겔 아르테타 아스널 감독에게 레노 골키퍼의 부상에 대해 사과했다'며 '당시 충돌 상황에서 전혀 레노 골키퍼에게 위해를 가할 생각이 없었다'고 했다. 또 '아스널의 몇몇 선수들은 겸손을 배워야 할 것 같다. (레노 골키퍼 충돌에 대해서는) 이런 일이 일어날 수 있는 게 축구다. 정말 미안하고, 다시 한번 사과한다. 빠른 회복을 기원한다'고 했다.아르테타 감독 역시 '매우 불행한 사고였다. 그(무파이)가 레노 골키퍼를 다치게 하기 위한 행동이라 생각하지 않는다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com