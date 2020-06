스프라이트-청하, 올 여름 강타할 댄스 챌린지 공개

스프라이트가 쿨섹시 가수 청하와 함께하는 스프라이트 댄스 챌린지(#거침없이챌린지)를 전격 오픈, MZ세대의 '인싸력'을 자극할 틱톡 이벤트를 진행한다.최근 공개된 스프라이트X청하의 강렬한 콜라보 음원 'Be Yourself'는 스프라이트 특유의 시원하고 상쾌한 에너지가 넘치는 사운드에 청하의 반전 카리스마를 한껏 발산한 보컬이 가득 채워진 곡. 공개와 동시에 음악 차트 상위권에 진입하며 많은 관심을 모은 'Be Yourself'는 각자 내면에 갖고 있는 다양한 멀티 페르소나를 상쾌하게 분출할 수 있도록 응원과 공감을 더하는 메시지로 MZ세대들의 흥을 사로잡고 있다.스프라이트의 #거침없이챌린지 이벤트는 17일 '썸머댄싱퀸' 청하의 댄스 챌린지(#거침없이챌린지) 영상이 틱톡 계정에 공개되며 서막을 열었다. 영상 속 청하는 'Are you ready? 거침없이 터트려!'라는 가사에 맞춰 신나는 손동작으로 청하만의 멀티 페르소나를 팡팡 터트린다. 이 때 손바닥에서 시원하고 상쾌한 스프라이트 탄산이 팡팡 터지며 더욱 경쾌한 느낌을 전한다. 탄산이 터질 때 페르소나 박스가 같이 터지는 독특한 효과와 톡톡 튀면서도 누구나 쉽게 따라할 수 있는 간결한 안무로 이번 챌린지에 참여 열기가 폭발적일 것으로 기대를 모은다.오는 30일(화)까지 진행되는 스프라이트 댄스 챌린지 이벤트는 '#거침없이챌린지' 스티커와 음악을 이용해 나만의 영상을 제작, 자신만의 다양하고 개성넘치는 멀티 페르소나를 입력한 후 '#거침없이챌린지' 해시태그와 함께 본인의 틱톡 계정에 업로드하면 참여가 완료된다. 내면의 다양한 멀티 페르소나가 탄산과 함께 터지는 재미와 상쾌함이 가득하다. 참여자 중 선발을 통해 △1등(3명) 에어팟프로, △2등(10명) 신세계상품권 5만원권 △3등(30명) 스프라이트 한 박스를 증정한다.한편, 스프라이트는 '네 안의 너, 거침없이 터트려버려!'라는 강렬한 메시지를 담은 썸머 캠페인을 진행 중이다. MZ세대들이 내면에 숨겨진 멀티 페르소나를 거침없이 표출할 수 있도록 쿨섹시 가수 청하와 함께 한 TVC, 음원 및 M/V 콜라보를 공개해 뜨거운 반응을 얻고 있다.이정혁 기자 jjangga@sportschosun.com