"5가지 건전한 생활습관, 치매 위험 60%↓"

건강식, 운동, 금연, 뇌 훈련, 음주 절제 등 5가지 건전한 생활습관을 기르면 알츠하이머 치매 위험을 60%까지 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.미국 러시(Rush) 대학 메디컬 센터 노인의학 전문의 클로디안 다나 교수 연구팀이 '시카고 건강-노화 연구'(CHAP)와 '기억-노화 연구'(MAP) 참가자 2천765명의 조사 자료를 종합 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 메디컬 익스프레스(MedicalXpress)가 17일 보도했다.치매 위험을 줄일 수 있는 생활습관은 다음의 5가지로 밝혀졌다.▲ 건강식 - 지중해 식단과 고혈압 식단(DASH: dietary approaches to stop hypertension)을 섞은 신경 퇴행 지연 식단(MIND: Mediterraneans-DASH intervention for Neurodegenerative delay)▲ 운동 - 매주 150분 이상 보통 내지 높은 강도의 운동▲ 금연 - 60세가 지나서 끊어도 도움이 된다.▲ 절주 - 남성은 매일 2잔, 여성은 1잔▲ 뇌 운동 - 독서, 게임, 학습(취미, 기술 등)이 5가지 생활습관 중 4~5가지를 가진 노인은 1~2가지를 가진 노인보다 치매 발생률이 60% 낮은 것으로 나타났다.5가지 생활습관 중 2~3가지를 가진 노인은 1~2가지를 가진 노인보다 치매 위험이 37% 낮았다.이 연구 결과에 대해 미국 국립 노화연구소(NIA: National Institute on Aging)의 댈러스 앤더슨 신경과학연구실장은 인과관계는 아니더라도 건전한 생활습관과 치매 위험 감소 사이에 강력한 연관이 있음을 보여주는 것이라고 논평했다.이 연구 결과는 미국 신경학회(American Academy of Neurology) 학술지 '신경학'(Neurology) 온라인판(6월 17일 자)에 실렸다.skhan@yna.co.kr<연합뉴스>