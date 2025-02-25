마세라티, 스위스 자동차 축제 ‘더 아이스’서 그란카브리오 최초 공개

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이탈리안럭셔리카브랜드마세라티(Maserati)가지난21일(현지시간)스위스생모리츠에서열린자동차축제‘더아이스(The I.C.E.)’에서새로운그란카브리오(GranCabrio)모델을세계최초로공개했다.
더아이스는겨울시즌에열리는가장화려한자동차축제로,전세계의자동차수집가와애호가들이모인다.작년에이어행사에참가한마세라티는올해월드프리미어모델2종과현행모델,클래식카를필두로전통과혁신을아우르는포트폴리오를선보이며111년역사를가진이탈리안럭셔리브랜드로서의위상을더욱확고히했다.
더아이스에서전세계최초로공개된그란카브리오신규모델은트윈터보엔진을기반으로최고출력483마력을발휘한다.기존543마력의트로페오(Trofeo)트림만제공하던제품라인업을확장해선택지를넓혔다.이로써그란카브리오는483마력, 543마력의내연기관모델에순수전기폴고레(Folgore)모델로구성돼마세라티컨버터블중가장폭넓은제품군을보유하게됐다.
새롭게선보인그란카브리오는3.0L V6네튜노(Nettuno)트윈터보엔진을탑재했으며최고속도는시속300km,정지상태에서시속100km까지단4초만에가속할수있다.트로페오버전과동일하게사륜구동과에어서스펜션을기본장착해오픈에어드라이빙에서도고유의그란투리스모정신을유지하며최상의성능과안락함을동시에제공한다.
그란카브리오는더아이스에서베르데지아다(Verde Giada)컬러를입고화려하게등장했다.블랙색상의브레이크캘리퍼와크리오다이아몬드컷글로스블랙휠디자인으로스타일리시함을더했다.실내는아이스컬러의천공풀그레인가죽으로마감했으며헤드레스트는마세라티트라이던트로고를자수로새겼다.
올해더아이스의또다른하이라이트는그란카브리오신규모델과함께최초공개된그란카브리오트로페오원오브원(ONE of ONE) 더아이스다.그란카브리오트로페오트림을기반으로마세라티의맞춤제작프로그램푸오리세리에(Fuoriserie)를통해탄생했다.
외관은전용색상인‘아이스리퀴드트라이코트(Ice Liquid tri-coat)’를적용해더아이스가열린얼어붙은호수를연상시키며,더욱고급스러운분위기를자아낸다.여기에글로스블루(Gloss Blue)컬러의브레이크캘리퍼와조화를이루는아스트리우(Astreo)디자인의단조휠,글로스화이트(Gloss White)색상으로마감한측면공기흡입구로디테일을더했다.실내는아이스컬러가죽인테리어와3D터치카본파이버마감이어우러져매혹적이다.
한편, 2025더아이스에서마세라티는이탈리안그랜드투어링정신과독보적인성능을선보이며스포트라이트를장악했다.전트림에사륜구동이기본적용된그란투리스모(GranTurismo)와그란카브리오는설원위에서도강력한퍼포먼스와타협없는드라이빙의즐거움을선사했으며,그레칼레(Grecale)는생모리츠의거리곳곳을누비며존재감을드러냈다.
마세라티의레이싱DNA를가득담은MCXtrema와GT2스트라달레 또한전시돼브랜드의모터스포츠헤리티지를빛냈다.특히클래식카인마세라티6CM과200 SI가국제콩쿠르오브엘레강스에나서브랜드의유산을기념했다.