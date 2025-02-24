마세라티 코리아, 전국 시승 행사 ‘마세라티 드라이빙 익스피리언스’ 진행

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이탈리안럭셔리카브랜드마세라티(Maserati)가오는22일(토)부터3회에걸쳐주요모델을대상으로전국시승행사‘마세라티드라이빙익스피리언스(Maserati Driving Experience)’를진행한다.
마세라티코리아는고객이직접차량을경험하면서마세라티를대표하는하이퍼포먼스와‘이탈리안럭셔리(Italian Luxury)’감성을가까이에서느낄수있도록이번행사를마련했다.행사는전국마세라티공식전시장에서진행되며,시승을희망하는모든고객을대상으로한다.
마세라티드라이빙익스피리언스는현행주요라인업을중심으로1회씩총3회에걸쳐운영된다.그레칼레GT모데나트로페오(2월22일~3월2일),뉴그란투리스모모데나트로페오및뉴그란카브리오트로페오(3월8일~16일),그레칼레폴고레(3월20일~26일)순으로,시승희망모델을전시장에문의해확인후방문하면된다.(※시승가능차종은전시장별로상이)
행사참여시소정의혜택도만나볼수있다.행사기간내전국마세라티공식전시장에방문해시승을완료한고객에게는마세라티공식굿즈를증정한다.
한편,그레칼레는지난해10월마세라티코리아가공개한럭셔리SUV로동급최고의실내공간과편안함을제공하는동시에스포티함과우아함사이의균형을유지했다.특히마세라티가한국시장에진출한후최초로선보인순수전기SUV그레칼레폴고레는최고출력410kW,최대토크820Nm,최고속도220km/h등‘전기차’라는조건에타협하지않는성능을갖췄다.
뉴그란투리스모와뉴그란카브리오는마세라티코리아가공식출범과동시에함께내놓은핵심차종이다.레이싱DNA로다져진스포츠카의‘하이퍼포먼스’와장거리주행을위한‘편안한승차감’을결합한그랜드투어러로,시대를초월한디자인과혁신기술로무장했다.뉴그란투리스모는2도어4인승쿠페,뉴그란카브리오는2도어4인승컨버터블모델이다.
다카유키기무라(Takayuki Kimura)마세라티코리아총괄은“마세라티코리아는출범이후이탈리안럭셔리의정수를전달하고자노력해왔으며,이번행사또한고객이마세라티가선사하는진정한럭셔리와편안함,하이퍼포먼스를직접경험하고브랜드의가치를더욱깊이이해할수있도록돕기위해준비했다”며“앞으로도마세라티코리아는고객과보다깊은유대감을쌓고더욱특별한경험을제공할수있도록다양한행사를통해고객과의접점을늘려가겠다”고전했다.
마세라티코리아의전국시승행사‘마세라티드라이빙익스피리언스’와관련된자세한사항은전국마세라티공식전시장에서확인할수있다.