푸조 새 CEO 알랭 파베이, “유럽 전기차 리더 될 것”

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푸조브랜드의새로운CEO인알랭파베이(Alain Favey)가지난14일E-라이언데이(E-LION DAY)에서2025년비즈니스로드맵과목표를발표하며첫공식석상에등장했다.
그는“이미출시된전기차라인업외에도고객중심의접근과파트너십강화를통해푸조의밝고성공적이며지속가능한미래를만들어나갈것”이라며“2025년,우리는본격적으로성과를내는데박차를가할것”이라고의지를밝혔다.
지난해푸조는세계적으로약110만대의차량을판매했으며,전기차판매는전년대비두배로성장하는성과를기록했다.특히유럽에서개인고객대상전기차판매성장률이가장높은브랜드에올랐으며,유럽B세그먼트및소형상용차시장에서는전기차부문리더자리를유지했다.올해한국시장에도출시가예정되어있는뉴푸조3008은유럽에서12만대이상의계약을기록했다.
이중전기차모델인E-3008이22%를차지하는데이는동급세그먼트의평균보다높은수치다.한국시장에는2025년마일드하이브리드파워트레인을탑재한모델을 출시할 예정이다.
푸조브랜드는올해전기차라인업을더욱확장해전기차전환을가속화할예정이다.주력차종은조만간글로벌시장에선보일고성능버전의E-3008과E-5008이다.해당차종은기본전륜구동213마력전기모터에추가로112마력후륜전기모터를장착해총325마력듀얼모터의사륜구동시스템을제공한다. E-5008은올해5인승버전출시도예정되어있다.
푸조E-3008및E-5008롱레인지모델은각700km및668km의1회주행거리(WLTP기준)를제공,경쟁차종중최장수준을자랑한다.두차종에는새로운배터리예열시스템이적용됐는데,이는실내예열시스템과연계돼추운날씨에서도장거리주행시충전시간을최적화한다.향후배터리예열시스템에는트립플래너(Trip Planner)를통한자동관리기능을지원할예정이다.운전자가충전계획을세우면배터리예열이자동으로활성화돼최적의상태에서충전할수있도록준비한다.
또한푸조는하이브리드,플러그인하이브리드및전기차를동일한플랫폼에서제공하는폭넓은전동화파워트레인을선보인다.특히,푸조의48V 마일드 하이브리드시스템은136마력의차세대가솔린엔진과6단듀얼클러치변속기에통합된전기모터로구성된다.주행중배터리가자동충전돼저속에서추가적인토크를제공하며연료소비를최대15%까지절감한다.도심주행에서도최대50%는100%전기모드로주행이가능할전망이다.
푸조는이같이폭넓은전기차라인업을기반으로유럽대중차시장에서전기차분야리더가나가겠다는야심을다시한번강조했다.또한,멀티-에너지플랫폼을통해하이브리드부터전기차,소형차부터SUV,경상용차(LCV)까지모든고객의요구를충족할수있는솔루션을제공할방침이다.
한편,푸조는본프리(Born Free)와언더더폴(Under The Pole)등환경보호협회와의협력도강화한다.푸조는본프리의공식교육파트너로서기금지원,차량제공및지속적인모금활동을통해지속가능성과야생동물보호에대한헌신을강조하고있다.올해는본프리에픽업트럭을제공할계획이며,해양에대한이해와보존에기여하는것을목표로하는언더더폴협회와함께교육콘텐츠를공동제작하고자동차,다이빙,과학연구분야의주요행사에서공동발표및물류지원차량제공등노력을기울이고있다.
김태진 에디터 tj.kim@carguy.kr