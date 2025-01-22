지프·푸조 통합 운영..스텔란티스 브랜드 하우스 출범

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스텔란티스코리아가2025년새해지프와푸조의통합성장및고객만족극대화를위한네트워크혁신을가속화한다.
지프와푸조를동시에만나볼수있는통합형네트워크‘스텔란티스브랜드하우스(Stellantis Brand House,이하SBH)’를전국적으로본격확대하며고객접점을강화하기위해스텔란티스코리아는22일몬드리안서울이태원호텔에서‘스텔란티스브랜드하우스’업무협약식을진행했다.
케이씨씨모빌리티(의정부,안양,서초),비전오토모빌(수원,대전, *천안, *세종),렉스모터스(강남),빅토리오토모티브(부산),신창모터스(대구),프리마모터스(일산),경남오토모빌(*창원)등총7개의딜러사가2025년내에SBH전시장및서비스센터로통합전환하기로합의했다.이를통해스텔란티스코리아는총11개의전시장과14개의서비스센터를SBH로통합운영하게되며, SBH는2025년내에순차적으로오픈예정이다. 천안,세종,창원은서비스센터만통합전환한다.
또한지프의경우빅토리오토모티브와JK모터스가각겆당과인천에서,코오롱모터스가구리에서기존대로판매및서비스를유지하고,푸조는에펠오토가분당에서판매와서비스를지속운영한다.
스텔란티스는SBH확대를통해일원화된양질의서비스를통한고객경험강화,네트워크거점확대를통한브랜드노출기회증대,획기적인고객접근성개선효과등을기대하고있다.실제로이번SBH협약을통해푸조브랜드는청담,안양과의정부지역에전시장을,안양과의정부지역에서비스센터를신규운영함으로써더많은고객들에게접근할수있는기반을마련하게됐다.
딜러사역시SBH통합운영을통한시너지를기대하고있다.전시장에서는개성과제품포트폴리오가다른두개의브랜드를동시운영함으로써고객의다양한니즈에맞춘모델추천과서비스제공이가능해진다.서비스센터역시스텔란티스산하브랜드를동시수용,효율적인센터운영과동시에수익성강화를도모할수있다.
스텔란티스코리아방실대표는“스텔란티스브랜드하우스로의전환으로고객들은보다쉽게전시장과서비스센터접근이가능해질것이며,고품질의서비스를통해고객만족또한높아질것으로기대하고있다”며“브랜드간효율성과시너지를최대화해브랜드지속성장의발판을마련해나갈것”이라고말했다.
딜러사를대표하여케이씨씨모빌리티심현보대표이사는“스텔란티스브랜드하우스는세분화된고객들의취향과성향에맞게다양한선택의기회를제시할수있는훌륭한비즈니스모델”이라며“각각의브랜드를사랑하는더많은고객들과만나고소통할수있을것으로기대한다”고전했다.
한편,스텔란티스코리아는브랜드통합성장의모멘텀을확보하기위해지난2023년서초지프·푸조서비스센터를통해SBH네트워크를국내최초도입한바있다.스텔란티스브랜드를소유한모든고객들에게일원화된양질의서비스를제공한다는목표아래첫공식통합형서비스센터를개장했고,이후제주,광주,원주,대구에SBH네트워크를순차적으로개장했다.