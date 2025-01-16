푸조, 멤버십 고객 대상 ‘엔진 오일 교체’ 캠페인 실시

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푸조가브 랜드멤버십가입고객들의 AS만족도극대화를 위한 2025년새해첫A/S케어프로그램인 ‘엔진오일교체’캠페인을실시한다.
이번캠페인은설연휴를앞두고장거리운전준비로엔진오일교체등차량정비를계획중인고객들이실질적이고즉각적인혜택을누릴수있도록마련됐다.
이는푸조멤버십프로그램‘라이온하트’가입한고객만을위한서비스프로그램인‘라이온케어(Lion Care)’특전으로,푸조공식서비스센터를방문하여엔진오일및관련부품을교체할경우공임비포함25%의할인혜택이제공된다.엔진오일과함께교체되는부품인엔진오일필터와드레인가스켓2종은고품질의유로레파패키지가사용되어, 9만원대*에엔진오일과관련소모품교체가가능하다.
스텔란티스가품질과성능을보증해주는유로레파는보증기간이만료된차량의합리적인유지보수및수리를위해만들어진대체부품전문브랜드로,순정부품보다약25~30%저렴한가격대로이용가능하고2년간의보증기간을제공받을수있는것이장점이다.
또한,에어클리너부품25%,모파(MOPAR®)순정액세서리와머천다이즈아이템은20%할인을진행한다.더불어50만원이상의수리고객에게는푸조브랜드우산을 선착순 증정한다.
스텔란티스코리아방실대표는“설연휴전장거리운전을위해차량정비를계획중이신고객들의정비부담을줄여주고자이번캠페인을기획했다”며“푸조고객들이공식서비스센터를통해우수하지만합리적인정비서비스를받을수있기를바란다”고말했다.
이번엔진오일교체캠페인에대한자세한사항은전국푸조공식서비스센터에서확인할수있다.