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À±Áø¸¸ ±âÀÚ
±â»çÀÔ·Â 2024-07-09 15:08 | ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2024-07-09 18:24
11ÀÏ ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° 2026 FIFA ºÏÁß¹Ì ¿ùµåÄÅ 2Â÷ ¿¹¼± ´ëÇÑ¹Î±¹°ú Áß±¹ÀÇ °æ±â. ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ¼±Ãë°ñÀ» ³ÖÀº ÀÌ°ÀÎ°ú ÇÔ²² È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ó¾Ï=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚ pjm@sportschosun.com/2024.06.11/
ÆÄ¸® »ýÁ¦¸£¸Í ¿ÀÇÂ Æ®·¹ÀÌ´×ÀÌ 2ÀÏ ºÎ»ê¾Æ½Ã¾ÆµåÁÖ°æ±âÀå¿¡¼ ¿·È´Ù. ³×ÀÌ¸¶¸£°¡ ÀÌ°ÀÎ¿¡°Ô Àå³À» Ä¡°í ÀÖ´Ù. ºÎ»ê=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.08.02/
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[½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± À±Áø¸¸ ±âÀÚ]'ÃµÀç ¹ÌµåÇÊ´õ' ÀÌ°ÀÎ(23¡¤ÆÄ¸®»ýÁ¦¸£¸Í)ÀÌ ÇöÀç±îÁö Ä¿¸®¾î¸¦ µÇµ¹¾Æº¸´Â ÀÎ»ý ±×·¡ÇÁ¸¦ ±×·È´Ù. ÀÚ¿¬½º·¹ ÆÀ µ¿·áÀÎ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ä¸Æ¾ ¼ÕÈï¹Î(32¡¤ÅäÆ®³Ñ), PSG µ¿·á¿´´ø Å³¸®¾È À½¹ÙÆä(26¡¤·¹¾Ë¸¶µå¸®µå)¿Í °°Àº '¿ùµåÅ¬·¡½º'ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ µîÀåÇß´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº ±¹³» ÈÞ½Ä Áß¿¡ ÃÔ¿µÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â EA ½ºÆ÷Ã÷ FC ¿Â¶óÀÎ À¯Æ©ºê¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹ß·»½Ã¾Æ À¯½º ½ÃÀý, Áö³ÇØ ¿©¸§ PSG ÀÔ´Ü, ÆÄ¿ï·ç º¥Åõ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶ ½ÃÀý ¿Ü¸é¹Þ¾Ò´ø ½ÃÀý µî¿¡ ´ëÇÑ '½ä'À» ´ã´ãÈ÷ Ç®¾ú´Ù. Ã³À½ ²¨³»´Â Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ¸¹¾Ò´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº ÀÌÀû·á 2200¸¸À¯·Î¿¡ ¸¶¿ä¸£Ä«¿¡¼ PSG·Î ÀÌÀûÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ "ÆÄ¸®(PSG)´Â ÆÄ¸®´Ù. ¸ðµç Ãà±¸¼±¼öµéÀÌ ¾Ë°ÚÁö¸¸, Àü ¼¼°è¿¡¼ ÃÖ°í ÀßÇÏ´Â ¼±¼öµéÀÌ °¡´Â ±¸´ÜÀÌ PSG´Ù. ÆÄ¸®´Â ³»°¡ ÀÔ´ÜÇÏ±â 1³â Àü¿¡ ³×ÀÌ¸¶¸£, ¸®¿À³Ú ¸Þ½Ã, À½¹ÙÆä°¡ ¶Ù´ø ÆÀÀÌ´Ù. ´©±¸¶óµµ PSG Á¦¾ÈÀÌ ¿À¸é °ÅÀýÇÏ±â Èûµé °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº ÀÌ¾î "´Ù¸¥ ¸®±× »óÀ§±Ç ÆÀ¿¡¼ (Ãà±¸¸¦)ÀßÇØ¼ °¡´Â ±¸´ÜÀÌ PSG´Ù. ÇÑµ¥ ³ª´Â ÇÏÀ§±Ç ½Î¿òÀ» ÇÏ´Â ÆÀ(¸¶¿ä¸£Ä«)¿¡¼ ÆÄ¸®·Î °¬´Ù. ´ç¿¬È÷ ÁÖÀü °æÀïÀÌ Èûµé¾ú´Ù. (ÇÏÁö¸¸)±× ¼ø°£µéÀÌ ³ª¸¦ ´õ °ÇÏ°Ô ¸¸µé¾îÁÖ°í, ¹ßÀüÇÏ°Ô ÇØÁÙ °Å¶ó´Â °É ³Ê¹« Àß ¾Ë¾Ò´Ù. ±×·± ÈÇ¸¢ÇÑ ¼±¼ö¿Í ÈÆ·ÃÇÏ°í, °æ±â¸¦ ¶Ù°í, »ýÈ°À» ÇÏ¸é Á¤¸» ¹è¿ï Á¡ÀÌ ¸¹À» °Å¶ó°í »ý°¢ÇØ ¼±ÅÃÀ» Çß´Ù"°í ºñÈ¸¦ ¹àÇû´Ù.
³ª¶õÈ÷ ÇÁ¸®½ÃÁð Åõ¾î¿¡ Âü°¡ÇÑ 'ºê¶óÁú ½´ÆÛ½ºÅ¸' ³×ÀÌ¸¶¸£´Â µ¹¿¬ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ Å¬·´ ¾ËÈú¶ö·Î ¶°³µ´Ù. ÀûÀÀÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ÀÌ°ÀÎÀ» À¯µ¶ ¾Æ²¼´ø ¼±¼ö¿´´Ù. ½Ãµµ¶§µµ ¾øÀÌ ÁþšœÀº Àå³À» Ä¡±âµµ. ÀÌ°ÀÎÀº "À¯¼Ò³â ½ÃÀý¿¡ ³×ÀÌ¸¶¸£°¡ ¶Ù´Â °É º¸¸ç ²ÞÀ» ²å´Ù. ¹è¿ì°í ½Í°í, µû¸£°í ½ÍÀº ¿ì»óÀÌ¾ú´Ù"¸ç "Ãà±¸¼±¼ö°¡ ´Þ¶óºÃÀÚ ¾ó¸¶³ª ´Ù¸¦±î ½Í¾ú´Âµ¥, ³×ÀÌ¸¶¸£¿Í À½¹ÙÆä´Â ´Ù¸£±ä ´Þ¶ú´Ù. °°ÀÌ ÇØº¸¸é ´Ù¸£´Ù´Â ´À³¦À» ¹Þ´Â´Ù. '¾î¶»°Ô Àú·¸°Ô ÇÏÁö?' »ý°¢ÀÌ µé°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. Á¤¸» ÀßÇÑ´Ù"¸ç Çô¸¦ ³»µÑ·¶´Ù.
ÆÄ¸® »ýÁ¦¸£¸Í ¿ÀÇÂ Æ®·¹ÀÌ´×ÀÌ 2ÀÏ ºÎ»ê¾Æ½Ã¾ÆµåÁÖ°æ±âÀå¿¡¼ ¿·È´Ù. ÀÌ°ÀÎ°ú ³×ÀÌ¸¶¸£°¡ ÈÆ·ÃÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºÎ»ê=¹ÚÀç¸¸ ±âÀÚpjm@sportschosun.com/2023.08.02/
"±×·±µ¥ Àå³ÀÌ ³Ê¹« ½ÉÇÏ´Ù. ³×ÀÌ¸¶¸£°¡ Àå³À» Ä¡´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ÇÏ°Ú³ª?"¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù. ÀÌ°ÀÎÀº "³ª¸¦ µÇ°Ô ÁÁ¾ÆÇØÁÖ°í Àß Ã¬°ÜÁá´Ù. ´õ ¿À·£½Ã°£ °°ÀÌ ÇÃ·¹ÀÌÇßÀ¸¸é ÁÁ¾ÒÀ» ÅÙµ¥ ÀÌÀûÇØ¼ ¾ÈÅ¸±î¿ü´Ù"¸ç ³×ÀÌ¸¶¸£¿Í´Â °¡²û ¿¬¶ôÇÑ´Ù°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î "½ÇÁ¦·Î ¾ð·Ð¿¡ ºñÃçÁø ¸ð½À, »ç¶÷µéÀÌ »ý°¢ÇÏ´Â ÀÌ¹ÌÁö¿Í ´Ù¸£´Ù. ³×ÀÌ¸¶¸£´Â Â÷ºÐÇÏ°í ¾î¸¥½º·´´Ù. ÀÌÀûÇÒ ¶§ Áý¿¡ ÃÊ´ë¸¦ ¹Þ¾Æ ¸¶¸£Äû´¢½º, ÄÉÀÏ·¯ ³ª¹Ù½º µî°ú ³ÝÀÌ ¹äÀ» ¸Ô¾ú´Ù. ±× ÀÚ¸®¿¡¼ ÀÚ±â °æÇè, ÀÚ±â°¡ »ý°¢ÇÏ´Â »î, Ãà±¸¼±¼ö·Î Áß¿äÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇØÁá´Ù. ¸¹Àº °É ¹è¿ü´Ù. Àú·¸°Ô ¸ÚÁø »ç¶÷ÀÌ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇØ¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
À½¹ÙÆä¿Í´Â 2023~2024½ÃÁð Ç® ½ÃÁð µ¿¾È ÀØÁö ¸øÇÒ Ãß¾ïÀ» ½×¾Ò´Ù. ÀÌ°ÀÎÀº "À½¹ÙÆä´Â 3»ì ¸¹Àº, Ãà±¸¸¦ ÀßÇÏ´Â Çü"ÀÌ¶ó¸ç "À½¹ÙÆä´Â ½´ÆÃÀ» Àý´ë ¼¼°Ô ¾È ¶§¸°´Ù. ±×·±µ¥ ½´ÆÃÀÌ ¼¼´Ù. ³»°¡ ´ÙÀ½ Â÷·Ê¿¡ ½¸À» ÇÏ¸é '³Í ¿Ö ÀÌ·¸°Ô ½´ÆÃÀ» ¼¼°Ô Â÷³Ä? ¼¼°Ô Âû ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù'°í ÇÑ´Ù. Èï¹ÎÀÌÇüµµ °°ÀÌ ¿îµ¿ÇÏ¸é ¶È°°ÀÌ '¹¹ÇÏ·¯ ±×·¸°Ô ¼¼°Ô Â÷³Ä?'°í ÇÑ´Ù. ±×·¡¼ ÈûÀ» »©°í Â÷¸é ½´ÆÃÀÌ µé¾î°¡´Ù. ±×·± ºÎºÐÀ» ¸¹ÀÌ ¹è¿ì°í ÀÖ´Ù. °æÇèÀÌ ÀÖ°í ÀåÁ¡À» °¡Áø ¼±¼öµéÇÑÅ× µµ¿òÀ» ¹Þ°í º¸¸é¼ ¸¹ÀÌ ¹è¿î´Ù"°í Çß´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº ·çÀÌ½º ¿£¸®ÄÉ °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â PSG¿¡¼ ÄÅ Æ÷ÇÔ 36°æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ 5°ñ 5µµ¿òÀ» Æø¹ßÇß´Ù. ¸®±×¾Ó, ÄíÇÁµåÇÁ·©½º, Æ®·ÎÇÇ µ¥ ¼§ÇÇ¿Ë µî 'µµ¸Þ½ºÆ½ Æ®·¹ºí'À» ´Þ¼ºÇß´Ù. ÀÌ°ÀÎÀº "µÎ ¼±¼ö°¡ Å« ¿µÇâÀ» Áá´Ù. Ã³À½ºÎÅÍ ´Ù¸¥ ¼±¼öº¸´Ù ÀúÇÑÅ× ÀßÇØÁá´Ù. ³Ê¹« °í¸¿°í °¨»çÇÏ´Ù. (À½¹ÙÆä µî)ÁÁÀº ¼±¼öµé°ú °°ÀÌ ¶Ù´Â °Å´Â Á¤¸» Æ¯º°ÇÏ´Ù. À½¹ÙÆä°¡ ÀÌÀûÇØ ¾Æ½±Áö¸¸, À½¹ÙÆä´Â (·¹¾Ë¿¡)°¡¼ Á¤¸» ÀßÇÒ °Å´Ù. ½Ç·ÂÀÖ´Â ¼±¼ö´Â ¾îµô°¡µç ´Ù ÀßÇÑ´Ù"°í Çß´Ù. ´ÙÀ½½ÃÁð Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× °á½ÂÀü¿¡¼ À½¹ÙÆä¿Í ¸Â´ë°áÀ» ÇÏ°í ½Í´Ù´Â ¹Ù¶÷À» ³ªÅ¸³Â´Ù. 7¿ù9ÀÏÀº ÀÌ°ÀÎÀÌ PSG ÀÔ´Ü 1ÁÖ³âÀÌ µÇ´Â ³¯ÀÌ´Ù.
15ÀÏ ¼ö¿ø KTÀ§ÁîÆÄÅ©¿¡¼ ¿¸° KIA-KTÀü. ÀÌ°ÀÎ(ÆÄ¸® »ýÁ¦¸£¸Á)ÀÌ °æ±âÀåÀ» Ã£¾Æ ¾ß±¸¸¦ °ü¶÷ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼ö¿ø=Á¤Àç±Ù ±âÀÚ cjg@sportschosun.com/2024.6.15/
ÀÌ°ÀÎÀº ÀÌ¹ø ÀÎÅÍºä¿¡¼ "ÅÂ¾î³¯ ¶§ºÎÅÍ Ãà±¸¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¾ú´Ù"°í ÅÐ¾î³ù´Ù. ½ºÆ÷Ã÷, Æ¯È÷ Ãà±¸¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ºÎÄ£ÀÌ ÀÌ°ÀÎÀÌ ÅÂ¾î³ª±â ÀüºÎÅÍ ¾ÆµéÀ» Ãà±¸¼±¼ö·Î Å°¿ì±æ ¹Ù¶ú´Ù°í. ÀÌ°ÀÎÀº "¾Æ¹öÁö°¡ Ãà±¸¼±¼ö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀ» Àß ¸¸µé¾îÁá´Ù. ³ª´Â Ãà±¸¼±¼ö°¡ ²À µÇ¾î¾ß ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ¾ú´ø °Í °°´Ù"°í Çß´Ù. ³ªÀÌ Â÷ÀÌ°¡ ³ª´Â ´©³ªµéÀÌ Ãà±¸¼±¼ö·Î ¼ºÀåÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÆ´Ù°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
11»ìÀÇ ³ªÀÌ·Î ½ºÆäÀÎ ¹ß·»½Ã¾Æ À¯ÇÐÀ» ¶°³ ÀÌ°ÀÎÀº "È¥ÀÚ °¬´Ù¸é Àý´ë ÁÁÀº ¼±¼ö°¡ µÉ ¼ö ¾ø¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. °¡Á·ÀÌ Å« ÈûÀÌ¾ú´Ù. ´©³ªµéÀÌ ¾î·È´Âµ¥, Á¦ ²ÞÀ» À§ÇØ °°ÀÌ °¡ÁØ °Í¿¡ ´ëÇØ ³Ê¹« °í¸¶¿î ¸¶À½"ÀÌ¶ó¸ç "¹ß·»½Ã¾Æ À¯½º¿¡¼± ÀßÇÏÁö ¸øÇÏ¸é ¹æÃâµÇ´Â °Ô Çö½ÇÀÌ¾ú´Ù. ³ÃÁ¤ÇÏ°Ô º¸ÀÏ ¼ö ÀÖÁö¸¸ Ãà±¸¸¦ ÀßÇÏ¸é ¾Æ¹«µµ °Çµå¸± ¼ö ¾ø´Ù. ³ÃÁ¤ÇÑ ¼¼°è¿¡¼ ¸Å¼ø°£ ¹ßÀüÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù"¸ç ´ç½ÃÀÇ ÇÇ³ª´Â ³ë·ÂÀÌ Áö±ÝÀÇ ÀÌ°ÀÎÀ» ¸¸µé¾ú´Ù°í Çß´Ù.
ÀÌ°ÀÎÀº 2022³â Ä«Å¸¸£¿ùµåÄÅÀ» ¾ÕµÎ°í ¿À·£±â°£ º¥ÅõÈ£¿¡ ½Â¼±ÇÏÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯´Ù º»¼±À» ¾ÕµÎ°í ´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ¹ßÅ¹µÅ Ã¹ ¿ùµåÄÅÀ» ¼º°ø¸®¿¡ Ä¡·¯³Â´Ù. ¼±¹ßÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò´ø ½Ã±â¸¦ µ¹¾Æº» ÀÌ°ÀÎÀº "¼ÖÁ÷È÷ ¼¿îÇÏ°í, ³ÃÁ¤È÷ Â¥Áõµµ ³µ´Ù. ±× ½ÃÀýÀÌ ³¡³ µÚ »ý°¢ÇØº¸´Ï±î ³»°¡ ºÎÁ·Çß´ø °Í °°´Ù. °¨µ¶Àº °á±¹ ÆÀ¿¡ ´õ º¸ÅÆÀÌ µÇ´Â ¼±¼ö¸¦ »Ì¾Ò´Ù. ±×¶§ ¶Ù°í ½Í´Ù´Â °£ÀýÇÔÀÌ ÀÖ¾î¼ ´õ ¼ºÀåÇß´ø °Í °°´Ù"°í Çß´Ù. ÀÌ¾î "¿äÁò¿£ °¨µ¶ÀÌ ¿Ö ³ª¸¦ ¾È ¾µ±îº¸´Ù´Â ÆÀ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¼±¼ö°¡ µÇ·Á°í ³ë·ÂÇÑ´Ù. (¾î·Á¿î)¼ø°£¿¡µµ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ½Ã°£ÀÌ ¿Ã °Å¶ó°í ²À ¾ê±âÇØÁÖ°í ½Í´Ù"°í Çß´Ù.
À±Áø¸¸ ±âÀÚ yoonjinman@sportschosun.com
Á¤Á¤¾Æ, ¾Æµé ÀÚÆó °í¹é ¡°3¼¼ ¾Æ±â¿¡ Á¤½Å°ú ¾à ¸ÔÀÌ´Âµ¥..¡± ´«¹°
±è±¸¶óí ±×¸® ¡°Àü¿ªÇÏ¸é ´©³ª, '¾ö¸¶'¶ó ºÎ¸¦ °Í¡±
Àü³ë¹Î ¡°2009³â Çü »ç¸Á..ÀÚ²Ù µ· ´Þ¶ó°í ÇØ Àý¿¬Çß´Âµ¥..¡±
¡°À½½Ä ¸ðÀÚ¶ó¡± °áÈ¥½Ä ÇÏ°´ Áý´Ü ÆÐ½Î¿ò..½Å¶û ½ÅºÎ´Â?
»çÈÄ ¼¼°è °æÇèÇÑ ¿©¼º ¡°µ¹¾Æ°¡½Å ÇÒ¸Ó´Ï°¡ µ¹¾Æ°¡¶ó°í ¸»ÇØ¡±
¿¬¿¹ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
[Æ÷Åä] Íº ÇöÃ¶ ºó¼Ò, ¿µÁ¤ ¼Ó ¾ÈÅ¸±î¿î ¹Ì¼Ò
2.
[SCÀÌ½´] ¼Ò¼Ó»çµµ ¸ô¶ú´ø ±èÁ¾¹Î ¿¾Ö, ÁøÂ¥ 9¿ù °áÈ¥ÇÒ±î
3.
[SCÀÌ½´] ½½¸®ÇÇ, µÚ´Ê°Ô °í¹éÇÑ 'ÇÐÆø' ÇÇÇØ¡¦"¿Á»ó¿¡¼ ´çÇß´Ù" ('¶óµð¿À¼î')
4.
µ·µµ Áýµµ ¾ø´Â ÃÖ°Èñ, 36¾ï ¹ú ±âÈ¸ ³¯·Á..±è¼÷ "¸ø »ç°Ô ¸»¸° Áý 4¾ï¡æ40¾ï µÅ" ('±è¼÷Æ¼ºñ')
5.
[Á¾ÇÕ] Íº ÇöÃ¶, ¹à°Ô ¿ô´Â ¿µÁ¤»çÁø¡¦À±¼®¿ ´ëÅë·É¡æÀÓ¿µ¿õµµ ¾Öµµ
½ºÆ÷Ã÷ ¸¹ÀÌº»´º½º
1.
ÈÄ¹Ý±â ¹Ýµî Á¶°Ç? ±è°æ¹® °¨µ¶Àº ¿Ö "8È¸ ÃÖ° ÇÑÈ"¸¦ ¸»Çß³ª
2.
ÀúÁö ÀÎÅÍºä µµÁß ÀÌ°Ô ¹«½¼ÀÏ? º»ÀÎ ÄªÂùÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥ º¶ô°°Àº ½º¸®·±Æ÷...¿Ü¾ß¿¡¼ °í°³ Àý·¹Àý·¹
3.
¼ö¸é À§·Î ¿Ã¶ó¿Â ¾Æ½Ã¾ÆÄõÅÍ...¿¬ºÀ 1¾ï ¼±¼ö°¡, 20¾ï ¼±¼öº¸´Ù Àß ÇÏ¸é ¾î¶±ÇÏ³ª
4.
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5.
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